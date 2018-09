Pablo Atienza, Gardel y Juan Carlos Carballo abren hoy el Zapato de Oro con novillos de Pedrés

Comienza esta tarde a partir de las 17.30 horas una nueva edición del Zapato de Oro en el Arnedo Arena: cinco días de novilladas en los que se van a dar cita en la ciudad del calzado los mejores coletudos del escalafón en pos de un sueño: el Zapato, que es algo así como un salvoconducto para entrar en las principales plazas en unos años en el que el sector de las novilladas vive momentos de enorme dificultad.

El cartel de esta tarde lo protagonizan los toros de Pedrés (encaste Aldeanueva) para Pablo Atienza, Alejandro Gardel y Juan Carlos Carballo, que sustituye a Carlos Ochoa, quien emitió ayer mismo una nota explicando las razones por las que ha decidido retirarse del toreo: «Me voy de la profesión más auténtica; he llegado a la conclusión de que no estoy dispuesto a pagar el peaje que han pagado tantos toreros, en especial mi gran amigo Víctor Barrio. Y un hombre que no está dispuesto a jugarse la vida nunca debería enfundarse un vestido de torear».

Pablo Atienza nació en Segovia en 1992 y se formó en la Escuela Taurina de El Espinar y Madrid. Debutó con picadores en México y ganó el certamen de novilladas nocturnas de Madrid. Alejandro Gardel es de Pinto (Madrid), ganó el Zapato de Plata en 2016 y el de esta tarde será su tercer paseíllo en septiembre en Arnedo.

Por su parte, Juan Carlos Carballo ha regresado a los ruedos la gravísima lesión ósea sufrida hace dos temporadas en la plaza de Las Ventas cuando recibió a su segundo novillo a portagayola. Puede ser una de las sorpresas de la feria.