Novex y el Centro del Dato se alían para promover la competitividad
Los dos centros riojanos crean una alianza tecnológica para fomentar la innovación y el desarrollo de empresas
Jueves, 30 de octubre 2025, 08:40
Impulsar la innovación, la competitividad empresarial y el desarrollo tecnológico. Es la trilogía de objetivos del convenio de colaboración que han suscrito el Centro Tecnológico Novex y el Centro de Investigación del Dato, promovido por la Agrupación Empresarial Innovadora del sector de la Industria Tecnológica, la Digitalización y de la Economía Digital de La Rioja (AERTIC).
Este acuerdo se presenta como una alianza tecnológica que, a través del impulso de acciones conjuntas en el marco de ese triple objetivo, reforzará «la competitividad del tejido productivo mediante la innovación, la transferencia tecnológica y la capacitación en competencias digitales». Así lo describe Novex, la nueva denominación del antiguo Centro Tecnológico del Calzado, en una nota de prensa sobre este acuerdo rubricado por su gerente, Javier Oñate, y por el presidente de AERTIC, Ignacio Gurría.
Tal y como informa, el acuerdo entre ambas entidades genera un marco estable sobre el que desarrollar cinco líneas que describe como prioritarias. En la primera, facilitar el intercambio de conocimiento e impulsar oportunidades entre sus miembros, organizando encuentros B2B, foros y mesas de trabajo para desarrollar alianzas estratégicas.
La segunda contempla fomentar proyectos de innovación conjuntos, identificando y apoyando iniciativas de I+D+i entre empresas de ambas entidades y promover la transferencia tecnológica y la cooperación público privada. En el tercer punto, actuarán para captar fondos públicos desde el análisis y desarrollo de proyectos conjuntos y buscando socios para convocatorias competitivas.
La cuarta línea apunta a desarrollar programas formativos sobre diseño y realización de cursos, talleres y seminarios especializados en tecnología, big data, inteligencia artificial, transformación digital, etc., además de captar profesionales en competencias digitales avanzadas. Por último, aboga por promover capacidades de cada uno de los centros tecnológicos, difundiendo sus infraestructuras y servicios.