Otras noticias de Arnedo

E.P.

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:22

  1. La Empresa Familiar premia a Evalarra

La Asociación Riojana de la Empresa Familiar entregó en la tarde de ayer en el Teatro Cervantes de Arnedo su Premio AREF de la Empresa Familiar 2025 a Evalarra Construcciones, de Alesanco. Entre las trece candidaturas, el reconocimiento recayó en una empresa que comenzó su actividad en 1928.

  1. La visita nocturna a las Cuevas, agotada

Con las plazas agotadas, el área de Turismo ofrece en la tarde de este viernes una visita especial a la cueva de los cien Pilares, nocturna y teatralizada narrada por personajes que emergerán para contar los secretos de este espacio emblemático en la ciudad. Finalizará con el brindis de un vino y un pincho.

  1. Taller de narración oral en la biblioteca

La biblioteca pública municipal acogerá a las 17.30 del próximo viernes 12 de diciembre el taller de narración oral y creatividad 'Cuentos para cuidarnos' con Soraya Herráez, promovido para niños a partir de 6 años en colaboración entre la biblioteca y la sección de pediatría del centro de salud Puerta de Arnedo.

  1. La premiada 'Jone, a veces', en el cine club

El cine club Primera Fila proyecta desde las 20.30 horas de este jueves en el Teatro Cervantes la premiada película española 'Jone, a veces', dirigida por Sara Fantova.

  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3 Detenido el dueño de una barbería en Calahorra en una operación contra el tráfico de drogas
  4. 4

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  5. 5

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  6. 6 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  7. 7 Logroño encenderá su iluminación navideña este jueves sin todas las luces puestas
  8. 8

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  9. 9 Salud amplía la vacunación sin cita previa en pleno repunte de casos de gripe y covid
  10. 10

    Una sentencia obliga a convocar más plazas de bombero y rechaza la imposición del calendario

