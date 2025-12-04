Otras noticias de Arnedo Breves con informaciones de la actualidad riojana de la localidad

Ernesto Pascual Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:22 Comenta Compartir

La Empresa Familiar premia a Evalarra

La Asociación Riojana de la Empresa Familiar entregó en la tarde de ayer en el Teatro Cervantes de Arnedo su Premio AREF de la Empresa Familiar 2025 a Evalarra Construcciones, de Alesanco. Entre las trece candidaturas, el reconocimiento recayó en una empresa que comenzó su actividad en 1928.

La visita nocturna a las Cuevas, agotada

Con las plazas agotadas, el área de Turismo ofrece en la tarde de este viernes una visita especial a la cueva de los cien Pilares, nocturna y teatralizada narrada por personajes que emergerán para contar los secretos de este espacio emblemático en la ciudad. Finalizará con el brindis de un vino y un pincho.

Taller de narración oral en la biblioteca

La biblioteca pública municipal acogerá a las 17.30 del próximo viernes 12 de diciembre el taller de narración oral y creatividad 'Cuentos para cuidarnos' con Soraya Herráez, promovido para niños a partir de 6 años en colaboración entre la biblioteca y la sección de pediatría del centro de salud Puerta de Arnedo.

La premiada 'Jone, a veces', en el cine club

El cine club Primera Fila proyecta desde las 20.30 horas de este jueves en el Teatro Cervantes la premiada película española 'Jone, a veces', dirigida por Sara Fantova.