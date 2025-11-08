LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nine Pound Hammer, en la Sendero

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:21

Desde Kentucky, los veteranos Nine Pound Hammer, pioneros en meter en la misma coctelera el rock acelerado con el country y el blue grass, actuaron en la sala Sendero de Arnedo este viernes dentro de su gira europea. Con una gran actitud, interactuando continuamente con el público, pusieron a bailar y a vibrar con su energía a todo el mundo que se congregó en la Sendero, que entonó clásicos como 'Kitchen street', 'Free at last' o 'Run, fatboy, run'.

