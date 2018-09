Una niña sufre un mordisco en el rostro por un perro en la zona de UA-4 E. P. Miércoles, 26 septiembre 2018, 09:51

arnedo. Una niña de unos 5 años de edad fue atacada en la tarde del sábado y mordida en el rostro por un perro en la calle Lavero de la ciudad del calzado, en la zona de la UA-4, según publicaba ayer el portal Noticias de Arnedo. A raíz de este ataque, la niña fue trasladada al Hospital San Pedro de Logroño.

Después del ataque, ni Policía Local ni Guardia Civil han recibido denuncia por los hechos. Por ello, el Ayuntamiento arnedano no podía ayer determinar si el causante había sido un perro potencialmente peligroso y podía haber incumplido la ordenanza municipal al respecto. La no existencia de denuncia no impide que la familia de la menor pueda en unos días cursar denuncia por lo civil de forma privada a través de un abogado o procurador.