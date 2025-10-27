LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La campaña escolar sobre el jazz regresará el 14 de noviembre. E. P.
Arnedo

La Muestra de Jazz, el ciclo Ecos del pasado y el cine copan el Cervantes en noviembre

El teatro celebrará 19 citas en este mes, incluyendo la Semana de las Ciencias o la entrega del Zapato de Oro

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:38

Comenta

Si el Teatro Cervantes da el protagonismo este mes de octubre que va encarrilando su recta final al cine de la mano del Festival Octubre Corto ... , también es habitual que se lo otorgue a la música en su cartelera de noviembre. Y así será gracias a la presencia de los sonidos de la Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo, pero sin olvidarse del séptimo arte y de otras expresiones artísticas y culturales en diecinueve citas en este mes.

