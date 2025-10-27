La Muestra de Jazz, el ciclo Ecos del pasado y el cine copan el Cervantes en noviembre

Si el Teatro Cervantes da el protagonismo este mes de octubre que va encarrilando su recta final al cine de la mano del Festival Octubre Corto ... , también es habitual que se lo otorgue a la música en su cartelera de noviembre. Y así será gracias a la presencia de los sonidos de la Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo, pero sin olvidarse del séptimo arte y de otras expresiones artísticas y culturales en diecinueve citas en este mes.

«La programación de este noviembre en el Cervantes está muy marcada por la celebración de la Muestra de Jazz, pues el Cervantes acoge varias de sus actividades, y por el programa de Ecos del Pasado, que incluye conferencias, presentaciones de libros y proyecciones de películas», describe la edil de Cultura del Ayuntamiento, Chus Zapata.

Cartelera Cine comercial 'Mi amiga Eva' el 2, 'La cena' el 9, 'Los tigres' el 16, 'Maspolamas' el 23 y 'Acosada' el 30.

Cine club. 'On falling' el jueves 6, 'Karmele' el 13, 'Gurs historia y memoria' el 20 y 'San Simón' el 27.

Otras Obra de teatro 'Entrañas' el sábado 8 a las 19.30 y gala de entrega del Zapato de Oro el sábado 22 a las 20.00.

El cine comercial de los domingos a las 19.30 abrirá la programación el 2 con 'Mi amiga Eva' para seguir el 9 con 'La cena', el 16 con 'Los tigres', el 23 con 'Maspalomas' y el 30 con 'Acosada'. Las entradas salen a 6 euros, con la opción de un bono para seis proyecciones por 30.

En la cita de los jueves a las 20.30 con el cine club Primera Fila, proyectará 'On falling' el 6 y, de la mano del ciclo 'Ecos del pasado', 'Karmele' el 13, 'Gurs: historia y memoria' el 20 y 'San Simón' el 27. Las entradas para el cine club cuestan 4 euros, pero con la opción del bono con seis pases por 21 euros.

En el inicio de mes, el Cervantes reunirá citas de la Semana de las Ciencias Naturales, que se celebrará del 4 al 9 de noviembre: el miércoles 5 a las 20.00 horas, la conferencia 'Mis montañas', por Sebastián Álvaro, y el domingo 9 la tradicional exposición de setas, plantas y calabazas que le pondrá colofón.

Y como ya ha anunciado la propia Muestra de Jazz, el escenario del Cervantes acogerá las actuaciones de los arnedanos Airón el viernes 7 a las 20.30; de Mastretta en familia, el viernes 14 a las 11.00 para escolares; de la fusión africana Djali Kunda el sábado 15 a las 20.30 y, la fiesta final, el sábado 29 con el concierto único titulado 'Trance'. Además, el Cervantes entregará el Zapato de Oro en la velada del 22.