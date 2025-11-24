LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Ayuntamiento aspira a abrir lo antes posible al público el espacio de bar-cafetería del Palacio de La Baronesa. Ernesto Pascual
Arnedo

La mejora del canon y de instalaciones definirán la concesión de La Baronesa

El plazo para que los interesados presenten propuestas, con un mínimo estipulado de 1.260 euros al año, finaliza a las 23.59 de hoy

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:07

En la velada de este sábado, y después de un año de trabajos para su remodelación y definición de su uso también cultural y ... social, el bar del Palacio de La Baronesa acogía su segunda propuesta musical: el segundo concierto de la XVIII Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo. A su escenario se subía la coctelera de rock progresivo, jazz fusión y músicas del mundo del quinteto madrileño Aurora Clara. Disfrutaron los asistentes del repaso a los temas de sus cuatro discos, pero echaron en falta poder brindar con un trago. No había todavía servicio de barra. El Ayuntamiento de la ciudad del calzado confía en remediar esta situación pronto.

