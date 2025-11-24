La mejora del canon y de instalaciones definirán la concesión de La Baronesa

En la velada de este sábado, y después de un año de trabajos para su remodelación y definición de su uso también cultural y ... social, el bar del Palacio de La Baronesa acogía su segunda propuesta musical: el segundo concierto de la XVIII Muestra de Jazz Ciudad de Arnedo. A su escenario se subía la coctelera de rock progresivo, jazz fusión y músicas del mundo del quinteto madrileño Aurora Clara. Disfrutaron los asistentes del repaso a los temas de sus cuatro discos, pero echaron en falta poder brindar con un trago. No había todavía servicio de barra. El Ayuntamiento de la ciudad del calzado confía en remediar esta situación pronto.

A las 23.59 horas de hoy finaliza el plazo para que las personas o empresas interesadas opten a ser las adjudicatarias de la concesión del bar-cafetería municipal de La Baronesa.

Pueden hacerlo presentando ofertas que mejoren el canon de 1.260 euros al año que estableció el Ayuntamiento en el pliego de condiciones para un contrato que se extenderá por cuatro anualidades. Convocado el 7 de noviembre, el Ayuntamiento ha buscado un procedimiento lo más rápido posible para poder dar el servicio de bar-cafetería y abrirlo al público «cuanto antes». «Hasta que no finalice el plazo no sabremos si hay personas que hayan participado con sus propuestas, pero sí sabemos que ha venido gente al Ayuntamiento a interesarse por esta concesión –explica sobre este calendario la alcaldesa arnedana, Rosa Herce–. Esperamos que ese interés se materialice y se presenten muchas y buenas propuestas, lo que será bueno para la ciudad».

Además de la mejora de la cuantía del canon inicial, que suma hasta un máximo de 75 puntos, otra forma de sumar puntos para la adjudicación es la realización de mejoras en el local, con hasta 25 puntos, asignando uno por cada 100 euros de inversión. Estas mejoras podrán destinarse tanto a la dotación de las instalaciones como al propio espacio, y revertirán al Ayuntamiento al finalizar el periodo de concesión. Entre las obligaciones, abrir el espacio al público seis días a la semana de 09.00 a 22.00, pudiendo ampliar viernes y sábado hasta la medianoche, con precios libres en las consumiciones. El local cuenta con 170 metros cuadrados de bar y 40 de cocina y almacén.