La mejora de la calle Francisco de Quevedo de Arnedo retirará isletas para crear aparcamientos

En el diseño de la calle Francisco de Quevedo, dentro de la urbanización de la UA-4 hace unas décadas, quedaron varias isletas que sobresalen de la acera para adentrarse como un muelle en la calzada. No tienen mucha función ni de paso ni de protección para los peatones. Y acaban convirtiéndose en mal aparcamiento para vehículos, en especial en fechas festivas y especiales en las que las plazas escasean alrededor de la ciudad del calzado.

Desde esa realidad en una barriada recorrida por bloques de pisos, el Ayuntamiento de Arnedo va a invertir 47.795 euros para una actuación de renovación del pavimento de la calle desde avenida Pío XII hasta el entorno de la era, trabajos que conllevarán la retirada y desaparición de esas cuatro isletas. La consecuencia será la aparición de nuevas plazas para permitir el correcto estacionamiento.

«No tienen, a nuestro modo de ver, razón de ser esas isletas a las que los conductores suben encima los coches y se produce un mal aparcamiento –explica la alcaldesa, Rosa Herce–. Se va a levantar este tramo de calle, asfaltar y pintar. Así, además de quedar en perfectas condiciones de asfaltado, vamos a obtener nuevas plazas de estacionamiento».

Los trabajos, por 47.795 euros, mejorarán el estado del firme y de la calle en 2.000 metros cuadrados de superficie

Con el acuerdo en su sesión semanal de este pasado viernes, la Junta de Gobierno local del Consistorio adjudicó estos trabajos a través de un contrato menor de obras a la empresa logroñesa Excavaciones Redondo Solozábal por ese importe de 47.795 euros y un mes como plazo de ejecución. Presentó la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico además de cumplir con todos los requisitos técnicos establecidos, según detalla el Consistorio. Además, la misma sesión de la junta local designó al arquitecto técnico municipal y redactor del proyecto, Javier Garraza, como responsable de este contrato.

El primer propósito de estos trabajos es renovar el pavimento y mejorar el firme de una vía que presenta un estado «muy deteriorado», como diagnostica el Ayuntamiento. Será una renovación completa del firme mediante mezcla bituminosa en caliente con un espesor mínimo de 5 centímetros, además de las actuaciones complementarias para mejorar el estado general de la vía y su seguridad. Con el propósito de que estén finalizados para el 5 de diciembre, los trabajos picarán y retirarán las soleras salientes de las aceras, nivelarán el pavimento y repondrán bordillos, fresarán los encuentros con Pío XII, recrecerán las tapas de los pozos de saneamiento y asfaltarán unos 2.000 metros cuadrados, además de pintar la señalización horizontal.

