En marcha las Jornadas de Ejercicio al Aire Libre en Arnedo
Domingo, 26 de octubre 2025, 10:29
En interior en la zona de escalada o exterior en la de calistenia según el riesgo de lluvia, decenas de personas disfrutan entre ayer y ... hoy de las Jornadas de Ejercicio al Aire Libre de Arnedo.
-
Hoy, visitas guiadas a 'Naturaleza en La Rioja'
Voluntarios de la Federación Riojana de Fotografía ofrecerán esta mañana dominical, de 10.00 a 14.00 horas, visitas guiadas gratuitas, y sin necesidad de inscripción, a las personas que se acerquen a la plaza de España de Arnedo a contemplar la exposición del XVIII Concurso de Fotografía 'Naturaleza en La Rioja'.
-
La Baronesa inscribe para el viaje a Logroño
El Club Tercera Edad del Palacio de La Baronesa ha organizado un viaje a Logroño el 6 de noviembre para visitar el Parlamento y el Museo de La Rioja. Por 30 euros para socios y 35 para no socios, incluyendo viaje, comida y entrada, los interesados pueden inscribirse este lunes y martes en La Baronesa.
