LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las clases fueron de iniciación a la calistenia hasta avanzado. E. P.

En marcha las Jornadas de Ejercicio al Aire Libre en Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:29

Comenta

En interior en la zona de escalada o exterior en la de calistenia según el riesgo de lluvia, decenas de personas disfrutan entre ayer y ... hoy de las Jornadas de Ejercicio al Aire Libre de Arnedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  3. 3 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  4. 4 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6

    Regreso al seminario de Albelda
  7. 7

    Capuletos y Montescos en Los Lirios
  8. 8 San Román amplía su museo al aire libre
  9. 9

    Mismos errores, mismo resultado
  10. 10

    Felicitaciones, críticas por los hospitales y hurtos de escolares, en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja En marcha las Jornadas de Ejercicio al Aire Libre en Arnedo

En marcha las Jornadas de Ejercicio al Aire Libre en Arnedo