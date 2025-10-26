En marcha las Jornadas de Ejercicio al Aire Libre en Arnedo

En interior en la zona de escalada o exterior en la de calistenia según el riesgo de lluvia, decenas de personas disfrutan entre ayer y ... hoy de las Jornadas de Ejercicio al Aire Libre de Arnedo.

Hoy, visitas guiadas a 'Naturaleza en La Rioja'

Voluntarios de la Federación Riojana de Fotografía ofrecerán esta mañana dominical, de 10.00 a 14.00 horas, visitas guiadas gratuitas, y sin necesidad de inscripción, a las personas que se acerquen a la plaza de España de Arnedo a contemplar la exposición del XVIII Concurso de Fotografía 'Naturaleza en La Rioja'.

La Baronesa inscribe para el viaje a Logroño

El Club Tercera Edad del Palacio de La Baronesa ha organizado un viaje a Logroño el 6 de noviembre para visitar el Parlamento y el Museo de La Rioja. Por 30 euros para socios y 35 para no socios, incluyendo viaje, comida y entrada, los interesados pueden inscribirse este lunes y martes en La Baronesa.