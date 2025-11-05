Lorena Fernández será edil del PP desde su experiencia en el sector del calzado

Ernesto Pascual Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:44 Comenta Compartir

La graduada en Empresariales de 39 años Lorena Fernández Ortega será la nueva edil del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Arnedo después de la renuncia por motivos laborales presentada por Cristina Serván Herce. Un cargo que, presumiblemente, asumirá a finales de este noviembre en el pleno ordinario de la Corporación correspondiente a estos dos últimos meses.

Tras sus estudios en la Universidad de La Rioja, Fernández trabaja en el departamento administrativo y comercial de una empresa de calzado, sector en el que acumula más de diecisiete años de experiencia. Desde esta formación en el motor económico de la ciudad, el PP aplaude que su incorporación amplía del conocimiento para su equipo sobre el tejido empresarial arnedano, subrayando la necesidad de impulsar políticas que fortalezcan la economía y el desarrollo industrial local.

A la par que confirmar este anuncio, el presidente de la junta local del PP arnedano, Jesús Rubio, ha expresado el agradecimiento a Serván por su gran compromiso e implicación en esta legislatura.