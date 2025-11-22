LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Arnedo, durante la Junta de Gobierno Local. Ernesto Pascual

La Junta acuerda revisar los precios de los contratos de aguas y limpieza de Arnedo

Una empresa invierte en el parque industrial La Maja 426.156 euros en una instalación fotovoltaica

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

Al ser contratos de servicios concertados para la ciudad en larga duración, el Ayuntamiento de Arnedo ha actualizado los precios que ha de pagar ... a las empresas que prestan los de limpieza viaria y los de abastecimiento, agua y alcantarillado, el Grupo FCC y Aqualia respectivamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  4. 4 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  5. 5 El invierno asoma con las primeras nevadas
  6. 6 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  7. 7 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  8. 8

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes
  9. 9

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  10. 10

    Las quince casas del millón de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Junta acuerda revisar los precios de los contratos de aguas y limpieza de Arnedo

La Junta acuerda revisar los precios de los contratos de aguas y limpieza de Arnedo