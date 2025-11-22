La Junta acuerda revisar los precios de los contratos de aguas y limpieza de Arnedo

Al ser contratos de servicios concertados para la ciudad en larga duración, el Ayuntamiento de Arnedo ha actualizado los precios que ha de pagar ... a las empresas que prestan los de limpieza viaria y los de abastecimiento, agua y alcantarillado, el Grupo FCC y Aqualia respectivamente.

Contratos con más de diez años de duración, la Junta de Gobierno local del Consistorio acordó en su reunión semanal celebrada ayer la revisión de los precios de ambos contratos de servicios: el de limpieza pasa de 512.004,12 euros que suponía hasta ahora a los 521.373,68; y el de abastecimiento, agua y alcantarillado crece de 788.169,60 a 802.008,79 euros al año.

«Son contratos de larga duración y, como contempla el pliego, las empresas tienen derecho a su revisión, medida que cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales de ambas áreas», explicó la alcaldesa arnedana, Rosa Herce.

El bar El Frontón se tomará vacaciones del 24 al 31 de diciembre, salvo el martes 30 para celebrar el parque infantil

También cuenta con el informe favorable del técnico municipal correspondiente, el de Deportes, otro de los puntos aprobados en la sesión del órgano ejecutivo del Ayuntamiento: el cierre del bar de El Frontón por vacaciones del 24 al 31 de diciembre. Eso sí, esas vacaciones navideñas tendrán como excepción el martes 30 de diciembre, cuando esas instalaciones municipales acogerán el parque infantil de Navidad (PIN) y acudirá al lugar numeroso público familiar.

Además de otorgar una bonificación en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) a un proyecto impulsado en la ciudad, la Junta de Gobierno local aprobó una inversión importante de una empresa en la ciudad en apuesta por la eficiencia y ahorro energético: otorgó la licencia de instalación y puesta en servicio de una instalación fotovoltaica de autoconsumo a una empresa ubicada en el parque industrial de La Maja, en la calle Cosme García, una instalación en la que va a invertir 426.156 euros. Es una más de las muchas empresas que apuestan por estas políticas sostenibles.