Panorámica de Arnedo. E.P.

La FER comparte una jornada para reflexionar en Arnedo sobre cómo atraer talento a La Rioja Baja

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:44

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y el Ayuntamiento de Arnedo, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, celebrarán este miércoles en el Teatro Cervantes de la ciudad del calzado la jornada 'El talento es la clave del futuro', en la que invitará a reflexionar juntos sobre cómo atraerlo y comprometerlo en La Rioja Baja.

Dentro del programa Territorio Talento de la FER, esta jornada se enfoca en La Rioja Baja. Tras la bienvenida institucional a las 09.00 horas, media hora más tarde comenzará el diálogo sobre retos comunes entre representantes de empresas locales, centros educativos y agentes públicos. El diálogo continuará desde las 10.00 sobre buenas prácticas empresariales. Tras trabajar con las empresas expositoras de 11.00 a 13, representantes de la FER ofrecerán conclusiones para clausurar la jornada.

