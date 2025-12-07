IU-Podemos solicitar liberar las plazas del aparcamiento del Ayuntamiento de Arnedo de noche

Con el comienzo del año 2024 la sede de la Policía Local se trasladaba de la primera planta del edificio del Ayuntamiento a las dependencias ... municipales del Peri 7, junto al instituto Celso Díaz. Una de las consecuencias fue que quedaron plazas sin reserva en la fachada lateral del edificio consistorial, que el pleno del Ayuntamiento organizó como aparcamiento reservado para ser de rotación dentro de la zona azul que recorre el centro de la ciudad del calzado y también para uso municipal. En concreto, dos plazas pintadas en rojo son para aparcamiento limitado y cinco que el Ayuntamiento reserva para los concejales de la Corporación municipal. En esas cinco el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Carmelo Ochoa, ha puesto su mirada para solicitar que su uso sea libre por las noches y fines de semana, momentos en los que principalmente los concejales del Consistorio no las utilizan.

En el turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria que dio la aprobación al Presupuesto municipal 2026, el pasado 20 de noviembre, de la que el voto de Ochoa fue apoyo para que saliera adelante, el concejal de IU-Podemos planteo al grupo de gobierno librar las plazas que el Ayuntamiento tiene reservadas en la plaza Nuestra Señora de Vico desde las 21.00 horas de la noche a las 07.00 de la mañana. «Es un tiempo en el que los concejales no las utilizamos. Y también podría estudiarse liberarlas los sábados y domingos, cuando no hay actividad en el Ayuntamiento -defendió Ochoa-. De este modo favoreceríamos que puedan aprovecharlas los trabajadores, pues la Policía Local denuncia en cuanto llegan las nueve de la noche».

Ante esta petición, la edil de Planificación Urbana, Nuria San Servando, admitió que el grupo de gobierno está estudiando esta posibilidad. «Hemos liberado dos plazas que eran para Policía Local. Pero sí que es cierto que hay horas en las que el resto quedan libres. Quizá desde las doce de la noche pueda implantarse esta medida, pero los fines de semana hay que tener en cuenta que los concejales utilizamos esas plazas para poder ir a eventos culturales y sociales de la ciudad y por las tardes y noches hay que tener presente que tenemos momentos como celebraciones de comisiones, reuniones y plenos», expuso. Eso sí, desde esta situación, comprometió que el grupo de gobierno valorará la opción de que queden libres desde medianoche hasta la mañana.