IU-Podemos solicitar liberar las plazas del aparcamiento del Ayuntamiento de Arnedo de noche

El grupo de gobierno compromete que valorará la opción para las cinco plazas a partir de la medianoche

E. Pascual

Arnedo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:43

Con el comienzo del año 2024 la sede de la Policía Local se trasladaba de la primera planta del edificio del Ayuntamiento a las dependencias ... municipales del Peri 7, junto al instituto Celso Díaz. Una de las consecuencias fue que quedaron plazas sin reserva en la fachada lateral del edificio consistorial, que el pleno del Ayuntamiento organizó como aparcamiento reservado para ser de rotación dentro de la zona azul que recorre el centro de la ciudad del calzado y también para uso municipal. En concreto, dos plazas pintadas en rojo son para aparcamiento limitado y cinco que el Ayuntamiento reserva para los concejales de la Corporación municipal. En esas cinco el concejal de Izquierda Unida-Podemos, Carmelo Ochoa, ha puesto su mirada para solicitar que su uso sea libre por las noches y fines de semana, momentos en los que principalmente los concejales del Consistorio no las utilizan.

