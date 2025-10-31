Una inversión de 95.500 euros solventará la grieta de la iglesia de Santa Eulalia en Arnedo

Todo arnedano ha crecido observando la grieta que recorre la pared sobre el mirador de la sacristía de la iglesia de Santa Eulalia de ... Mérida. Se extiende por parte de la cúpula interior de la sacristía del templo más antiguo de la ciudad. Ahora, gracias a una subvención regional, la parroquia arnedana confía en acometer su arreglo.

Recoge la parroquia que algunas crónicas cuentan que la grieta es consecuencia del terremoto del 18 de marzo de 1817, que sacudió el área de Arnedo y Préjano. Con esa historia, la parroquia colocó en 2023 testigos de cal en varias grietas existentes en la iglesia de Santa Eulalia, entre ellas en la de la galería del mirador. «No se han movido los testigos de la sacristía, aunque otros sí, pero no sabíamos por qué –explica el párroco Javier Martín–. Pero sí es una grieta que siempre ha llamado la atención».

Desde esa preocupación, la parroquia encargó el pasado año la realización de un estudio para valorar una futura actuación. Con la colaboración de la Delegación Diocesana de Patrimonio, acudió a la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, que ha incluido la obra en el 'Convenio para la restauración del patrimonio artístico de La Rioja 2025-2026', con una aportación del 85 por ciento en su financiación. «Al ver que era urgente y la necesidad de evitar las grietas, dieron preferencia a este proyecto, especialmente tras el derribo de la torre de la iglesia de Viguera –agradece Martín–. Antes de que finalice el año, veremos el inicio de los trabajos».

Así, el proyecto de la parroquia indica que el coste de la actuación es de 95.500 euros, de los que la parroquia asume el 15%, un total de 14.325 euros. Una cuantía que sufragará gracias al donativo de 25.000 euros recibido el pasado 11 de junio, la llamada por la parroquia 'beca San Bernabé'. «Quien lo dio ha de saber que parte de la cantidad va a dedicarse a este destino –sonríe el párroco arnedano–. Pronto veremos obras, desaparecerá la grieta y quedará arreglada y estéticamente bonita».