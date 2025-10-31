LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La parroquia comenzará los trabajos sobre la grieta de la sacristía antes de que finalice el año. E. P.

Una inversión de 95.500 euros solventará la grieta de la iglesia de Santa Eulalia en Arnedo

El Gobierno de La Rioja financia el 85% de los trabajos, asumiendo la parroquia, con un donativo, el otro quince

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:12

Comenta

Todo arnedano ha crecido observando la grieta que recorre la pared sobre el mirador de la sacristía de la iglesia de Santa Eulalia de ... Mérida. Se extiende por parte de la cúpula interior de la sacristía del templo más antiguo de la ciudad. Ahora, gracias a una subvención regional, la parroquia arnedana confía en acometer su arreglo.

