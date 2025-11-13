La peña La Chispa de Arnedo abre esta noche la inscripción para disfrutar de su día del socio

Si este sábado lo va a compartir la Lubumbas, la peña La Chispa de Arnedo celebrará su día del socio el próximo, el 22 ... de noviembre. Con esa invitación a disfrutar un día de ambiente festivo, la peña abre esta noche la inscripción, de 21.00 a 22.00 horas en el bar La Cepa.

El programa de la jornada comenzará a las 12.00 del mediodía precisamente en el bar La Cepa, desde donde partirán media hora después en un vermú musical en el que recorrerán diversos bares del centro de la ciudad del calzado acompañados por los ritmos de la charanga Strapalucio –contarán los participantes inscritos con una consumición en La Cepa y en el bar Layma–.

Después, sobre las 15.00 horas, se encaminarán hacia el local de La Chispa para compartir una comida de hermandad, que tendrá en la sobremesa un café concierto y bingo popular. En la inscripción, el precio del menú es de 25 euros para socios adultos y 30 para no adultos, mientras que el infantil será de 12 y 10 euros respectivamente –la peña ha publicado los menús en sus redes sociales–.

En el ánimo de esa tarde, los mayores disfrutarán de un tardeo con música y los pequeños con hinchables desde las 17.30 horas. Para reponer fuerzas, la peña calcula una recena para eso de las 20.00.