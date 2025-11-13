LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fiestas de Arnedo, en una imagen de archivo. Ernesto Pascual

La peña La Chispa de Arnedo abre esta noche la inscripción para disfrutar de su día del socio

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:30

Si este sábado lo va a compartir la Lubumbas, la peña La Chispa de Arnedo celebrará su día del socio el próximo, el 22 ... de noviembre. Con esa invitación a disfrutar un día de ambiente festivo, la peña abre esta noche la inscripción, de 21.00 a 22.00 horas en el bar La Cepa.

