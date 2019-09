Las horas extra dividen a los sindicatos policiales y al Ayuntamiento de Arnedo El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios acusa al Consistorio de «trato discriminatorio», algo que niega la edil ERNESTO PASCUAL Martes, 24 septiembre 2019, 11:32

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) ha señalado que el Ayuntamiento de Arnedo y otros sindicatos de la junta de Personal han «sancionado económicamente» a cinco agentes de sus afiliados por incumplir el convenio que regula las horas extra, acusación que tacha de «falta a la verdad» la edil de Régimen Interior, Chus Gil de Muro, enmarcándola como publicidad ante la proximidad de elecciones sindicales.

Hasta la pasada legislatura, el Ayuntamiento asignaba las extra por decreto. Para llegar a los servicios con la plantilla actual de 26 agentes, el grupo de Gobierno acordó con los sindicatos crear una 'rueda' voluntaria por turnos a cambio de un plus de productividad.

De los nueve delegados que conforman la junta de Personal, cuatro son agentes de varios sindicatos. Firmaron el convenio con el orden a seguir en la rueda y los servicios a prestar los representantes de UGT, CSIF, CC.OO. y los entonces dos del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), al que pertenecía antes de salirse el actual del SRPF, que mantuvo su puesto en la junta de Personal.

Chus Gil de Muro

En febrero, considerando que cambios organizativos incumplían ese acuerdo, cinco agentes solicitaron salir de la rueda, que se hacía efectiva el 1 de junio. Antes, en mayo, según el relato de Gil de Muro, varios se negaron por dos veces a realizar un refuerzo. Acudiendo a los derechos y deberes del convenio, la mesa de negociación -en la que no está representada el SRPF por falta de porcentaje- les negó el plus de productividad. El SRPF ha recurrido la «sanción» por vía administrativa y acusa de «trato discriminatorio» al Ayuntamiento a quienes no realizan horas extra.

El SRPF señala «mala organización del personal» al acumular agentes más de 250 horas extra. Ante esto, Gil de Muro señala que se debe a las tres jubilaciones y varias bajas que no han sido cubiertas por la Comunidad Autónoma, que no tiene interinos en lista.