LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los hermanos José y Javier Bizarro, ganadores del certamen. F. C. R.
Arnedo

Los hermanos Bizarro ganan con 'La talla de sus huesos' el XVII Relatos con Zapatos

Los dos mallorquines rinden homenaje a las madres y a las mujeres que sostienen la sociedad

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:44

Comenta

Desde Palma de Mallorca, los hermanos José y Javier Bizarro han sido merecedores del premio de la décimo séptima edición del certamen de relato ... breve 'Relatos con Zapatos' que organiza Fundación Caja Rioja e impulsa desde su centro cultural en Arnedo. Dotado de 600 euros, su trabajo mano a mano ha merecido el reconocimiento para 'La talla de sus huesos', uno de los más de cincuenta presentados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El último de la fila, nuevo concejal de Vox en Lardero
  2. 2

    Las terrazas de Logroño abrirán hasta la 01.30 horas viernes y sábado y hasta medianoche el resto
  3. 3 Mango Teen prepara su llegada a Logroño y ya planea una próxima apertura en San Antón
  4. 4 Vuelos a Milán desde Logroño en Semana Santa 2026
  5. 5 El jurado absuelve al acusado de matar a su mujer en el barrio de Los Lirios
  6. 6 Detenido en Calahorra tras cometer 11 delitos en un mes después de salir de prisión
  7. 7 La Rioja pide «ayuda» al Gobierno de España para «encontrar más médicos»
  8. 8 El jurado absuelve al hombre acusado de matar a su mujer en Los Lirios
  9. 9 Las brujas de Zugarramurdi en Logroño 2025: el programa completo
  10. 10 Retirado de Vara de Rey un autobús varado desde ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los hermanos Bizarro ganan con 'La talla de sus huesos' el XVII Relatos con Zapatos

Los hermanos Bizarro ganan con &#039;La talla de sus huesos&#039; el XVII Relatos con Zapatos