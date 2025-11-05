Los hermanos Bizarro ganan con 'La talla de sus huesos' el XVII Relatos con Zapatos

Desde Palma de Mallorca, los hermanos José y Javier Bizarro han sido merecedores del premio de la décimo séptima edición del certamen de relato ... breve 'Relatos con Zapatos' que organiza Fundación Caja Rioja e impulsa desde su centro cultural en Arnedo. Dotado de 600 euros, su trabajo mano a mano ha merecido el reconocimiento para 'La talla de sus huesos', uno de los más de cincuenta presentados.

En su fallo, el jurado del certamen ha valorado «la calidad literaria del relato, su lenguaje metafórico y poético, que añaden intensidad a la historia», que los autores describen como «un homenaje a las madres y a las mujeres que nos han sostenido y querido». 'La talla de los huesos' presenta a una hija que descubre la vida de su madre al encontrar, tras su muerte, varios pares de zapatos en un armario, un calzado que relatará una historia que busca poder ser la de muchas madres, mujeres que sostuvieron una vida dura y nunca dejaron de caminar, según relata Fundación Caja Rioja en su sinopsis.

Los hermanos Bizarro, de 47 y 45 años respectivamente, trabajan en el ámbito de la ilustración, la novela infantil y el teatro y han recibido varios galardones, desde relato histórico a narrativa hasta otros en el ámbito teatral por dos de sus obras.