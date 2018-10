«Me gustaría que el himno se cantara con la charanga» Domingo, 7 octubre 2018, 01:11

La peña La Chispa vive hoy uno de sus actos principales en fiestas, la Concentración de gigantes y cabezudos que, con motivo de su 40 aniversario, va a ser la más numerosa de sus seis ediciones con más de un centenar de figuras. Con motivo de este redondo cumpleaños, la peña que viste de verde ha estrenado en estas fiestas un nuevo himnos, compuesto por las letras de Félix Gil de Muro y que interpretó en su presentación Porfirio Hernández. «Escribir me ha gustado bastante y he escrito algunas poesías -relata-. Ante el aniversario de La Chispa, y teniendo una canción hecha antaño, me propuse hacer un nuevo himnos, que es muy alegre». Su letra surge desde una canción popular de su artista referente, 'Ay mi sombrero', de Pepe Blanco. «Mi idea era que la letra muestre todo lo que es La Chispa, desde los gigantes y cabezudos a los chispitas, desde las degustaciones a los ambientes de las noches -presente-. Ha sido un bonito entretenimiento y me gustaría que este himno se cantara en las charangas».