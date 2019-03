García: «Es un roto importante para el Presupuesto arnedano»

«Es un roto importante para este ejercicio, más cuando no tenemos crédito en el Presupuesto para afrontar una situación excepcional», admitió ayer el alcalde, Javier García, preguntado por la repercusión de esta condena.

Ya firme, los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando los plazos y la manera para pagarla a través de una modificación del Presupuesto 2019. Precisamente la pregunta «de dónde van a sacar el dinero para pagar una sentencia inapelable» fue la que lanzó la concejal de Ciudadanos Virginia Domínguez al grupo de Gobierno en el pleno del jueves y que repitió ayer. Al desvelar la condena, el alcalde le reprochó falta de prudencia en un asunto complejo. «Este equipo de gobierno no ha salido en tromba a hacer leña del árbol caído -expuso García preguntado sobre la sentencia-. No todo vale en política y, por un puñado de votos, no voy a salir a hablar mal de una situación que afecta a la administración municipal».

Ponderando la importante cuantía que supone, el primer edil cifraba este pleito en la normalidad de los que asume el Ayuntamiento para defender sus intereses día a día. En el mismo sentido lo ubicaba el portavoz del Partido Popular, Toño Eguizábal, concejal del grupo de Gobierno en la pasada legislatura (2011-2015), en la que se desarrolló la demanda. «Cuando un político decide tirar adelante en un pleito es porque tiene el respaldo de informes de técnicos municipales que te indican que sigas adelante en la defensa de tu argumento -analizaba ayer Eguizábal como parte de aquel gobierno-. Lo mismo que en su día se ganó la de European Sun Parks (que supuso la entrada en las arcas municipales de 8 millones de euros por el concepto de licencia de obras), hay otras que se pierden, como ésta».