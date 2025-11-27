Una dulce exposición musical

La sala del Centro Fundación Caja Rioja acoge la venta de productos y la exposición sobre los músicos.

A las vísperas de una nueva Navidad, las monjas cistercienses salen por unos días del monasterio de Nuestra Señora de Vico para trasladar la tienda con sus dulces, cremas realizadas con hierbas artesanales, artículos de porcelana y velas hasta la sala principal del Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo. Con parte de lo necesario para adornar y endulzar las mesas de cara a los días especiales que se acercan.

Junto a la venta de productos elaborados por las monjas de Vico –con sabores tan navideños como turrones, polvorones, mazapanes, pastas de té, erizos de chocolate, etc.–, las parroquias arnedanas la enriquecen como es habitual con una exposición, esta vez titulada 'Órgano, olvidado rey musical', montada junto al organista y maestro organero Norbert Itrich, encargado de la recuperación de los órganos de las tres iglesias de la ciudad del calzado e inmerso en el proyecto de construir dos nuevos en el santuario de Vico, con el pequeños de ellos con 650 tubos ya en funcionamiento junto al Evangelio –el otro con más de 4.000 se ubicará en la capilla de San Miguel–. Además, presenta paneles con explicaciones sobre el funcionamiento de los órganos, además de visitas guiadas este viernes y sábado por el propio Itrich. Esta exposición quiere hacer un guiño a la oración de las monjas dentro de su proyecto 'Ora et labora', un rezo que también encomiendan a través de la música.

En horario de lunes a sábado de 18.00 a 21.00 horas hasta el 5 de diciembre, la muestra reconoce la labor de quienes hicieron sonar los órganos de los tres templos y la trayectoria de músicos nacidos y formados en Arnedo y que llevaron su nombre por todo el mundo. Así, y todos ellos ofrecidos como regalo a la patrona arnedana, expone el violín de Celso Díaz, el corno inglés que Ángel Beriaín y una selección de partituras originales de ambos y obras de Agustín Ruiz. También ofrece al público cantorales litúrgicos del siglo XVI.

Elaborados durante todo el año, la exposición y venta de dulces alimenticios, jabones, porcelana, etc. se convierte en una forma de colaborar para mantener el día a día de la comunidad de Vico. Mientras, su tienda sigue abierta en el monasterio.

Además de conocer y saborear el monasterio de Vico a través de esta exposición, la parroquia ofrece la oportunidad de profundizar en sus espacios e historia a través de la visita guiada que ofrece en el mediodía de este sábado, desde las 12.00 horas de la mano del archivero municipal José Ángel Lalinde. Con inscripciones en la oficina municipal de Turismo, dentro del programa de promoción del patrimonio cultural y religioso de la ciudad que cada mes lanza la parroquia, la visita incluirá conocer el santuario, su museo y la cripta además del proyecto de construcción de los dos órganos y un concierto a cargo de Norbert Itrich.

