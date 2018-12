«Si la estabilidad lo requiere, no tengo inconveniente en acordar con el PP» Javier García volverá a ser el candidato socialista por Arnedo. / Ernesto Pascual Javier García | Candidato del PSOE Javier García ha sido el primer candidato que se ha anunciado para optar a la Alcaldía de Arnedo el 26 de mayo ERNESTO PASCUAL Martes, 18 diciembre 2018, 08:58

Presentándose por el PSOE, Javier García ha sido el primer candidato que se ha anunciado para optar a la Alcaldía de Arnedo el 26 de mayo.

-¿Por qué opta a la reelección?

-Soy feliz siendo alcalde y quiero seguir en esta responsabilidad. Me presento con el aval del trabajo bien hecho, del cumplimiento del programa y de la experiencia. Tengo la ilusión intacta por seguir aplicando un proyecto que anuncié que era para dos mandatos; por tanto, queda trabajo importante para completar el modelo de ciudad.

«Era importantísimo para mí representar a quienes me votaron y a quienes no. Y lo reconocen»

-¿Cómo valora su mandato?

-Hemos hecho una gestión muy aceptable. Arnedo hoy está mejor que hace cuatro años, hemos cambiado las formas de hacer acercando la política a la gente y aplicando medidas con el ciudadano como eje con acciones medioambientales, de urbanismo sostenible, implementando el turismo y la recuperación de patrimonio, aumentando como nunca antes políticas sociales y educativas, atrayendo nuevas empresas y haciendo que los indicadores económicos y sociales estén en un punto álgido. Y esa gestión la reconoce una amplia mayoría de ciudadanos, piensen lo que piensen. Porque para mí era importantísimo representar a quienes nos votaron y a quienes no. Tengo muchas felicitaciones de gente que no me votó pero que nos reconocen la gestión.

-¿Qué pilares tiene su proyecto?

-Queda pendiente la aplicación del Plan Arnedo 20-35, que va a planificar la ciudad de los próximos 15 años; mejorar los núcleos industriales para potenciar su seguridad e imagen; y consolidar el crecimiento atrayendo nuevas actividades económicas y la mejora de las infraestructuras, como los accesos norte.

-Ha gobernado en minoría. ¿Cómo ha visto a la oposición?

-Con cinco grupos políticos, ha sido una de las legislaturas más estables y tranquilas. La atomización no se ha traducido en crispación. Eso lo achaco a que el gobierno ha dialogado, ha llegado a acuerdos entre distintos y no ha puesto fácil encontrar elementos objetivos de oposición. Y los vaivenes internos en los partidos les han llevado a centrarse en los liderazgos personales y no en la acción municipal o propositiva.

-Un objetivo suyo era la buena relación con el Gobierno riojano.

-Se ha cumplido mi deseo de llevarme bien con el presidente, fuera quien fuera. Ha habido una relación personal muy buena, me he sentido respetado y bien tratado. Y yo he hecho un esfuerzo en evitar la confrontación y centrarme en lo positivo, en el acuerdo de legislatura. Ha habido una sintonía, si no mejor, igual que si el alcalde fuese del PP.

-¿Cómo puede afectar la convulsión nacional a las municipales?

-Aunque entiendo al ciudadano, votar en clave de castigo es muy peligroso. Haré una campaña en clave absolutamente municipal, pero eso no evita entender que los grandes partidos, incluido el mío, han dejado de dar respuesta a los retos de los ciudadanos y del país, lo que conlleva a que el ciudadano vaya a opciones extremistas, populistas... que dan soluciones rápidas a problemas muy complejos. PSOE, PP y Ciudadanos estamos condenados a entendernos para dejar de depender de los nacionalismos periféricos, para crecer y dedicarnos a las cosas del comer, las que importan al ciudadano. Hay que acordar entre distintos.

-¿Pactaría con el PP en Arnedo?

-Si la estabilidad de Arnedo tuviera que pasar por un acuerdo moderado y transversal, no tendría ningún inconveniente en alcanzar acuerdos puntuales o de presupuestos. Eso sí, aspiro a tener una mayoría más robusta que la del 2015. Y de pactar, la prioridad es el programa.