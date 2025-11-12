LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La charanga de la Escuela amenizó un pasacalles en las pasadas fiestas de San José. E. P.

La Escuela Municipal de Música de Arnedo completa su formación con actuaciones con público

La programación en este trimestre comienza el sábado con un concierto por Unicef y se extenderá por navidades y Carnaval

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:46

Comenta

Con la gran aceptación que ha recibido en este inicio de curso, con hasta 224 alumnos matriculados completando la totalidad de las plazas en ... los distintos instrumentos, agrupaciones y opciones educativas, la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz de Arnedo acompaña la formación en sus clases con un amplio programa de actividades paralelas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  2. 2 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  3. 3 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  7. 7

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»
  8. 8 Cancelado el vuelo del lunes de Madrid a Logroño «por razones técnicas»
  9. 9

    El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo
  10. 10 Rescatado un senderista de 70 años desorientado en Santa Marina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Escuela Municipal de Música de Arnedo completa su formación con actuaciones con público

La Escuela Municipal de Música de Arnedo completa su formación con actuaciones con público