La Escuela Municipal de Música de Arnedo completa su formación con actuaciones con público

Con la gran aceptación que ha recibido en este inicio de curso, con hasta 224 alumnos matriculados completando la totalidad de las plazas en ... los distintos instrumentos, agrupaciones y opciones educativas, la Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz de Arnedo acompaña la formación en sus clases con un amplio programa de actividades paralelas.

Saliendo del día a día en las aulas en su sede en el Palacio de La Baronesa, la escuela busca con estas actividades tener una repercusión cultural y social con la ciudadanía, además de dar la experiencia a sus alumnos de actuar ante el público, último destinatario de su esfuerzo y trabajo, de tantas clases y ensayos.

Esa programación de actividades para este primer trimestre del curso comienza este sábado, a las 12.30 del mediodía en la iglesia de Santo Tomás, con el concierto con pequeñas agrupaciones con motivo de la celebración del Día Universal del Niño, actuación con motivo de que es Escuela Amiga de Unicef desde 2015.

La Escuela avanza un curso en el que ha vuelto a completar las 224 plazas que oferta en diversos instrumentos y grupos

La escuela de música celebrará también a la patrona de los músicos, Santa Cecilia: sus alumnos participarán en el pasacalles que ofrecerá la Agrupación Musical el mismo sábado 22 de noviembre a las 13.00 del mediodía. Es un incentivo para que la cantera de la escuela vaya familiarizándose con la Agrupación.

Llegando a diciembre, su banda participará con un concierto en el que no faltarán villancicos junto a piezas clásicas y modernas en el encendido de las luces navideñas a las 19.00 horas del viernes 5 de diciembre en La Baronesa. Y sus grandes agrupaciones ofrecerán el 20 a las 19.30 en el Cervantes su concierto de Navidad.

Ya en el nuevo año, y con motivo de los Carnavales, su charanga ofrecerá un pasacalles en el mediodía del 14 de febrero desde La Baronesa por las calles del centro. Ese será un mes en el que todos sus alumnos participarán en el ciclo de audiciones, cuatro jornadas desde el 16 de febrero. En la Casa de Cultura, centro joven, Cervantes y en la propia sede de la Escuela mostrarán su evolución durante este curso, además del aprendizaje y la ilusión de tocar ante el público.