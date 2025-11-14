LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Novillada del Zapato de Oro, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

Un 'Encuentro taurino' recorrerá los 50 años del Zapato de Oro de Arnedo

Toreros como Ponce, Conde y Urdiales y ganaderos como Adolfo Martínez recorrerán su historia en una gala

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:26

Comenta

Junto a las conferencias del Club Taurino que comienzan este sábado adentrándose en su germen y la propia gala de entrega de premios, la celebración ... del 50 aniversario de la Feria de las Novilladas del Zapato de Oro de Arnedo tiene una nueva y principal cita: el Encuentro Taurino que acogerá el Teatro Cervantes el próximo viernes 21 de noviembre con la participación de toreros y ganaderos que dejaron su nombre en su palmarés.

