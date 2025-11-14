Un 'Encuentro taurino' recorrerá los 50 años del Zapato de Oro de Arnedo

Junto a las conferencias del Club Taurino que comienzan este sábado adentrándose en su germen y la propia gala de entrega de premios, la celebración ... del 50 aniversario de la Feria de las Novilladas del Zapato de Oro de Arnedo tiene una nueva y principal cita: el Encuentro Taurino que acogerá el Teatro Cervantes el próximo viernes 21 de noviembre con la participación de toreros y ganaderos que dejaron su nombre en su palmarés.

Un día antes de la gala de entrega de trofeos de esta edición, completando un fin de semana de celebración, el Ayuntamiento ha ideado este evento como una gala conmemorativa propia del 50 aniversario del Zapato de Oro. Desde las 20.00 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo, este encuentro reunirá a cuatro ganadores del trofeo: Enrique Ponce en 1988, Javier Conde en 1994, el arnedano Diego Urdiales en 1998 y el más reciente y último, Emiliano Osornio. Compartirán charla sobre la feria y la evolución de la tauromaquia.

También estará representado el mundo ganadero en un viaje del pasado al presente con Adolfo Martínez, cuya ganadería se llevó los trofeos en 1999 y 2022 entre sus nueve participaciones en Arnedo, Víctor Guijarro, representante de la última triunfadora, El Montecillo.

Este programa estará moderado por Federico Arnás, presentador y director durante de 2004 a 2020 del programa de Televisión Española Tendido Cero, y por la arnedana Elena Bermejo, secretaria del Club Taurino Arnedano durante casi diez años. Además, contará con la actuación de la Agrupación Musical Santa Cecilia con un repertorio de pasodobles taurinos.

«Confiamos en que acuda mucha gente, porque los participantes y la feria lo merecen. Queremos agradecer también a todas las personas que durante estos cincuenta años han participado en las diversas comisiones taurinas organizadoras de la feria. A ellas se debe que hayamos llegado a esta cifra mágica», aplaudió el concejal del consejo sectorial taurino, José María Ezquerro. «Es un cartelón sobre el trofeo de referencia mundial, conocido en todos los países del orbe taurino», ponderó Urdiales.