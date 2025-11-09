LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Degustacion de migas de la Peña Lubumbas durante las fiestas de San José. E.P.

La peña Lubumbas de Arnedo abre este lunes la inscripción para su día del socio, el próximo sábado

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

Para atravesar el otoño de una forma más amena, la peña Lubumbas de Arnedo celebrará el próximo sábado una jornada festiva, su día del ... socio. Para participar y disfrutar del programa preparado, los interesados pueden inscribirse este lunes en su sede de 21.00 a 22.00 horas: por 15 euros los socios adultos y 25 los no socios, y un precio para niños de 10 y 15 euros respectivamente. El día del socio comenzará el sábado 15 con almuerzo en la sede a las 12.00 para coger fuerzas para la ronda de bares desde las 13.00 con los ritmos de la charanga Makoki.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  3. 3

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  4. 4

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  5. 5

    Un título cocinado a fuego lento
  6. 6 Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí
  7. 7

    «Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
  8. 8 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  9. 9

    La SD Logroñés acierta ante el Náxara en los momentos clave
  10. 10

    El Dicorpebal se gana el derecho a soñar con lo que quiera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La peña Lubumbas de Arnedo abre este lunes la inscripción para su día del socio, el próximo sábado

La peña Lubumbas de Arnedo abre este lunes la inscripción para su día del socio, el próximo sábado