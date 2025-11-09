La peña Lubumbas de Arnedo abre este lunes la inscripción para su día del socio, el próximo sábado
Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:48
Para atravesar el otoño de una forma más amena, la peña Lubumbas de Arnedo celebrará el próximo sábado una jornada festiva, su día del ... socio. Para participar y disfrutar del programa preparado, los interesados pueden inscribirse este lunes en su sede de 21.00 a 22.00 horas: por 15 euros los socios adultos y 25 los no socios, y un precio para niños de 10 y 15 euros respectivamente. El día del socio comenzará el sábado 15 con almuerzo en la sede a las 12.00 para coger fuerzas para la ronda de bares desde las 13.00 con los ritmos de la charanga Makoki.
La sala Sendero acogerá desde las 15.00 la comida, con café concierto y bingo amenizados por la charanga. Ahí compartirán tardeo con pinchadiscos e hinchables en la terraza. El colofón será sobre las 19.00 con una ronda de vinos por la zona de bares.
