«Dejo un Arnedo mejor que el que encontré en 2015»

Ernesto Pascual Viernes, 21 de febrero 2025, 20:06

«Dejo la Alcaldía con la satisfacción personal y política de ver un Arnedo mejor que el que encontré en 2015: más poblado, con más y mejores servicios públicos, con menos desempleo, con una situación económica que, aún no siendo sencilla para nuestro motor, que es el calzado, sigue siendo fuerte, que ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en turismo gracias a un plan estratégico pensado y ejecutado, con Servicios Sociales que ofrecen recursos más fuertes a los más vulnerables, con un urbanismo más amable, humano y racional, obras importantes que han recuperado el patrimonio histórico y artístico... Arnedo es una ciudad con enormes posibilidades de crecimiento».

Es la mirada atrás y balance que ha realizado este viernes Javier García sobre su ciudad, cuyo Ayuntamiento dejará el próximo miércoles después de diez años como alcalde y veintidós como concejal. Ya como secretario general del Partido Socialista en La Rioja, Javier García presentó el jueves su renuncia. Y hoy ha participado en su última junta de gobierno local, el órgano ejecutivo del Ayuntamiento.

La renuncia se hará efectiva con la toma en consideración en el pleno del miércoles 26 de febrero a las 19.30 horas. A la par, el Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Junta Electoral Central su baja para dar lugar a la toma de posesión de Violeta González, la siguiente en la lista del PSOE en los comicios municipales de mayo de 2023, como edil. El trámite tendrá su conclusión en otro pleno, el 8 de marzo, abrazando el simbolismo de ser el Día de la Mujer, en el que González tomará su acta de concejal y Rosa Herce será elegida como primera alcaldesa de la ciudad del calzado. «Estoy convencido de que los concejales de Partido Riojano e Izquierda Unida-Podemos se van a sumar al PSOE en su elección», asintió García apuntando al pacto de estabilidad que les une en este mandato.

La elección, en junio de 2015, y su último acto, abrir el Museo del Calzado.

«Tengo sentimientos encontrados tras toda una vida dedicada a esta institución. Da pena dejar la Alcaldía, un cargo de enorme responsabilidad pero muy gratificante, pero me voy con la satisfacción del trabajo bien hecho y de que una etapa se cierra para abrir otra -confesó-. Eso sí, sigo teniendo mi vida y mi familia en la ciudad, aunque mi área de trabajo sea ahora toda la Comunidad».

Al momento de la despedida, García afirmó que no deja nada pendiente «porque he elegido el momento en el que me voy» y porque, casi mediada la legislatura, «hay proyectos ya en marcha que he impulsado, como el centro de día o el pabellón deportivo». «Aunque diez años no son muchos en política dada la lentitud de la administración, hemos realizado muchos proyectos y obras grandes y pequeñas que han hecho una ciudad mejor que la que había en 2015», reiteró. Y subrayó el agradecimiento al personal del Ayuntamiento «que me ha ayudado a transformar ideas en gestión», a sus compañeros de grupos de gobierno y del PSOE y a los ciudadanos. Sonrió al afirmar que está recibiendo un sentimiento de gratitud en estas fechas en las calles.

Y subrayó su total confianza en quien le va a sustituir, una Rosa Herce que lleva seis años a su lado en el gobierno. «Tiene experiencia política, compromiso y un liderazgo con un proyecto muy claro para la ciudad. Va a continuar con la estabilidad política para dirigir Arnedo», afirmó.

