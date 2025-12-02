Un debate sobre la transición entre profesores locales continúa el ciclo 'Ecos del pasado'
La entrada es gratuita y abierta a todos los interesados, desde alumnos a público en general
Arnedo
Martes, 2 de diciembre 2025, 07:50
El ciclo 'Ecos del pasado', organizado por el Ayuntamiento para conmemorar el 50 aniversario del final de la dictadura franquista, continúa esta tarde con una ... mesa de debate sobre 'Transición y democracia' y mañana con la presentación del último libro de Jesús Vicente Aguirre.
Profesores de Historia Contemporánea de los dos institutos, Celso Díaz y Virgen de Vico, y del colegio Sagrado Corazón se sentarán a la mesa desde las 19.30 horas en la Casa de Cultura para analizar los primeros años de democracia tras la muerte del dictador. La entrada es gratuita y abierta a todos los interesados, desde alumnos a público en general.
De nuevo en la Casa de Cultura, pero desde las 19.00 horas, el ciclo asistirá este miércoles a la presentación del libro 'De algunas cosas me acuerdo', en el que Jesús Vicente Aguirre repasa los principales acontecimientos de la Transición tanto en España como en la incipiente y reclamada Comunidad Autónoma riojana.
Tras compartir varias actividades a lo largo de noviembre, el ciclo finalizará el próximo miércoles 10 de diciembre con una conferencia sobre 'El atentado de ETA en Arnedo en 1995, memorias y lecciones para el presente'.
