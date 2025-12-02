Un debate sobre la transición entre profesores locales continúa el ciclo 'Ecos del pasado'

El ciclo 'Ecos del pasado', organizado por el Ayuntamiento para conmemorar el 50 aniversario del final de la dictadura franquista, continúa esta tarde con una ... mesa de debate sobre 'Transición y democracia' y mañana con la presentación del último libro de Jesús Vicente Aguirre.

Profesores de Historia Contemporánea de los dos institutos, Celso Díaz y Virgen de Vico, y del colegio Sagrado Corazón se sentarán a la mesa desde las 19.30 horas en la Casa de Cultura para analizar los primeros años de democracia tras la muerte del dictador. La entrada es gratuita y abierta a todos los interesados, desde alumnos a público en general.

De nuevo en la Casa de Cultura, pero desde las 19.00 horas, el ciclo asistirá este miércoles a la presentación del libro 'De algunas cosas me acuerdo', en el que Jesús Vicente Aguirre repasa los principales acontecimientos de la Transición tanto en España como en la incipiente y reclamada Comunidad Autónoma riojana.

Tras compartir varias actividades a lo largo de noviembre, el ciclo finalizará el próximo miércoles 10 de diciembre con una conferencia sobre 'El atentado de ETA en Arnedo en 1995, memorias y lecciones para el presente'.