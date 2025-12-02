LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rosa Herce, alcaldesa de Arnedo y María Jesús Zapata, concejala de Cultura, presentan el ciclo de actividades Ayto Arnedo
Arnedo

Un debate sobre la transición entre profesores locales continúa el ciclo 'Ecos del pasado'

La entrada es gratuita y abierta a todos los interesados, desde alumnos a público en general

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Arnedo

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:50

Comenta

El ciclo 'Ecos del pasado', organizado por el Ayuntamiento para conmemorar el 50 aniversario del final de la dictadura franquista, continúa esta tarde con una ... mesa de debate sobre 'Transición y democracia' y mañana con la presentación del último libro de Jesús Vicente Aguirre.

