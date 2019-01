El PR+ critica la ausencia de becas escolares en el Presupuesto municipal del 2019

Como ya expresara en el pleno que lo debatió el 26 de diciembre, la concejal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Arnedo, Rita Beldrán, consideró ayer en una nota que el grupo de Gobierno «recorta en Educación» al no contemplar en el Presupuesto municipal para el 2019 el programa de becas escolares, uno de los baluartes de su política esta legislatura.

En el debate, la edil de Cultura y Educación, Chus Zapata, fundamentó que no haya partida para becas en el anuncio del Gobierno de La Rioja de gratuidad en la Educación, con la novedad de 0 a 3 años. Ante la incertidumbre sobre las cuentas regionales, que no tienen los apoyos suficientes, Zapata expuso que, de no darse esa gratuidad, el Ayuntamiento «realizará modificaciones para garantizar las becas».

Por contra, el PR+ subraya que «ni entiende ni comprende» esta decisión del grupo de Gobierno socialista que, a su juicio, podría dejar sin ayudas «a más de 400 escolares para ciclos Infantil, Primaria y Secundaria».