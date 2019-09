San Cosme y San Damián, rescatados un año más Segundo intento de robo de los santos en Arnedo / Justo Rodriguez Arnedo disfruta con una nueva representación del robo de los santos, con tres intentos de nuevo infructuosos LA RIOJA Logroño Viernes, 27 septiembre 2019, 12:35

No ha podido ser. Afortunadamente para los santos arnedanos San Cosme y San Damián. Y no ha sido porque los 'ladrones' navarros no lo hayan intentado. Pero la población arnedana, robusta y tozuda donde las haya, ha evitado el robo de los santos.

Primer y tercer intento de robo de los santos, este viernes en Arnedo. / Justo Rodriguez

Los tres intentos de los navarros por hacerse con el control de los santos arnedanos han resultado infructuosos y los 'delincuentes' se han retirado, conscientes de que un año más se ha hecho patente su fracaso.