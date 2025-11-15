LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Arnedo

El Club de la Tercera Edad de La Baronesa pide hacer uso inmediato del bar municipal

Finalizados los trabajos de reforma, el Ayuntamiento sacó a subasta la concesión de este espacio municipal

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:07

Comenta

«Si ha podido celebrarse un concierto de la Muestra de Jazz, queremos que nuestros mayores puedan estar ya». Es la reclamación que lanzó ayer ... al Ayuntamiento la presidenta de la Asociación Club de la Tercera Edad Palacio de La Baronesa de Arnedo, Ascensión Ortega, una vez finalizadas las obras de reforma del espacio. El tradicional bar municipal pasará también a convertirse en un espacio para albergar actividades culturales y sociales municipales.

