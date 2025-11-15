El Club de la Tercera Edad de La Baronesa pide hacer uso inmediato del bar municipal

«Si ha podido celebrarse un concierto de la Muestra de Jazz, queremos que nuestros mayores puedan estar ya». Es la reclamación que lanzó ayer ... al Ayuntamiento la presidenta de la Asociación Club de la Tercera Edad Palacio de La Baronesa de Arnedo, Ascensión Ortega, una vez finalizadas las obras de reforma del espacio. El tradicional bar municipal pasará también a convertirse en un espacio para albergar actividades culturales y sociales municipales.

La petición llega tras registrar un escrito en el que la Asociación, ya con más de 600 socios, solicita al Consistorio «hacer efectivo el uso del local y se nos permita el acceso inmediato, reanudando el uso continuado que veníamos ejerciendo al amparo de la cesión otorgada en su día por este Ayuntamiento».

Finalizados los trabajos de reforma, el Ayuntamiento sacó a subasta la concesión de este espacio municipal, procedimiento que concluye la recepción de propuestas a las 23.59 horas del próximo 24 de noviembre. Sobre ese pliego, la Asociación pide en su escrito que el Ayuntamiento modifique el pliego de cláusulas administrativas para que se fijen precios especiales reducidos para sus miembros «en atención a los principios de confianza legítima, continuidad institucional y protección de colectivos sociales como las personas mayores».