LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes de la Wesyké, durante las fiestas de San José de Arnedo. E. P.
Arnedo

La charanga Wesyké celebra este sábado su 25 aniversario con un día de fiesta

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

La charanga arnedana Wesyké va a celebrar este sábado su 25 aniversario como mejor sábado, convirtiendo esa jornada en día de fiesta.

El punto ... de encuentro será a las 11.00 horas en la sede de la peña Tao, donde entregará los pañuelos conmemorativos antes de iniciar una ronda por los bares del centro. En la Tao compartirá desde las 14.00 horas una comida que tendrá por café concierto el que ofrecerá Chuchín Ibáñez, seguido desde las 17.00 horas por una sesión con los pinchadiscos Toral y Litri. El ambiente volverá a salir a las calles sobre las 20.30 con una nueva ronda por los bares antes de terminar la noche con música y cena en la Tao desde las 22.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Rioja un presunto depredador sexual por captar a una menor de edad en redes sociales
  2. 2 El edificio de Medicina de la UR costará 32 millones de euros
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin
  5. 5 Un autónomo logroñés consigue el perdón de una deuda de 84.382 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad
  6. 6 La Rioja clama por la unidad contra la violencia machista
  7. 7 La PAU 2026 se celebrará en La Rioja los días 2, 3 y 4 de junio
  8. 8

    «Saber que lo que se cuenta en consulta no va a trascender puede dar confianza»
  9. 9 Infante deja la Dirección General de Calidad Ambiental para ocupar la gerencia del Consorcio de Aguas
  10. 10 Herida una mujer tras atropellar a una vaca en Ezcaray

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La charanga Wesyké celebra este sábado su 25 aniversario con un día de fiesta

La charanga Wesyké celebra este sábado su 25 aniversario con un día de fiesta