La charanga Wesyké celebra este sábado su 25 aniversario con un día de fiesta

Integrantes de la Wesyké, durante las fiestas de San José de Arnedo.

Ernesto Pascual Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:15

La charanga arnedana Wesyké va a celebrar este sábado su 25 aniversario como mejor sábado, convirtiendo esa jornada en día de fiesta.

El punto ... de encuentro será a las 11.00 horas en la sede de la peña Tao, donde entregará los pañuelos conmemorativos antes de iniciar una ronda por los bares del centro. En la Tao compartirá desde las 14.00 horas una comida que tendrá por café concierto el que ofrecerá Chuchín Ibáñez, seguido desde las 17.00 horas por una sesión con los pinchadiscos Toral y Litri. El ambiente volverá a salir a las calles sobre las 20.30 con una nueva ronda por los bares antes de terminar la noche con música y cena en la Tao desde las 22.30 horas.

Los interesados en compartir la celebración pueden hacerlo por 25 euros con derecho a pañuelo, comida y disco conmemorativo.

