Arnedo

El Cervantes acogerá la gala del Zapato de Oro el 22 de noviembre, seguida de cena

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:49

Comenta

En este año en el que ha alcanzado el medio siglo de edad, sus bodas de oro, la Feria de las Novilladas del Zapato de Oro entregará sus premios en la velada del próximo sábado 22 de noviembre, en una gala que acogerá el Teatro Cervantes arnedano.

Desde las 20.00 horas, se entregarán los ocho trofeos de esta edición, en un acto amenizado por la actuación de Rubén Jiménez, acompañado de un bailaor, una bailaora y un guitarrista. Con entrada gratuita, los interesados en asistir pueden recoger las invitaciones en la página web municipal www.arnedo.com o en la taquilla del Cervantes en los días de función. Continuando con la iniciativa del año pasado, cuando tuvo una gran respuesta, el colofón a la jornada será la cena del Zapato de Oro, cuyo menú cuesta 30 euros por persona en el hotel Virrey hasta el 15 de noviembre.

«Bajo el punto de vista del consejo sectorial taurino, la feria resultó muy positiva. A partir de este año, tenemos que seguir con entusiasmo, ganas y voluntad de todas las partes para conseguir recuperar la feria, no en lo artístico, pues tuvo un resultado espectacular, sino en conseguir la mayor asistencia de público posible». Con estas palabras comprometió el apoyo del Ayuntamiento el concejal de asuntos taurinos, José María Ezquerro, con el Zapato de Oro.

