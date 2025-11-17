El centro joven de Arnedo reparte desde hoy las invitaciones para la magia del Día de la Infancia

Como Ciudad Amiga de la Infancia desde 2016, los arnedanos celebrarán con varios encuentros este viernes 21 de noviembre la conmemoración internacional del Día de ... la Infancia. Un espectáculo de teatro y magia, la lectura del manifiesto y un pasacalles festivo conforman el programa organizado por el área de Juventud.

Otorgando el protagonismo a los niños de esa jornada, el arte, la participación y el juego en familia son las bases y objetivos de este programa, como describe la edil de Infancia, Juventud y Festejos, Sandra Rodríguez.

En esa suma, la Casa de Cultura acogerá a las 17.00 horas el espectáculo de magia y teatro 'Abracadabrante', con el ilusionista Pedro III, presentado como maestro internacional de las ilusiones. Recomendada a partir de 3 años, la entrada es gratuita pero con una invitación que las familias pueden recoger en el centro joven desde hoy hasta completar el aforo: un máximo de dos por persona a recibir de lunes a jueves de 09.30 a 18.30 horas y el viernes hasta las 15.30.

Tras la obra, a cuya salida los asistentes recibirán un cucurucho de palomitas, la celebración se trasladará a los Jardines del Palacio de La Baronesa. A las 18.30, los niños del Consejo Infantil de Ciudad leerán el manifiesto sobre los Derechos de la Infancia, que subrayará la importancia de garantizar su bienestar, su participación y su derecho al juego, a la educación y a ser escuchados. A continuación, sobre las 19.00 horas y con salida desde los Jardines de La Baronesa, niños y familias podrán disfrutar del pasacalles de animación que recorrerá con su color, alegría y personajes fantásticos el centro urbano durante una hora.