El centro joven de Arnedo reparte desde hoy las invitaciones para la magia del Día de la Infancia

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:53

Como Ciudad Amiga de la Infancia desde 2016, los arnedanos celebrarán con varios encuentros este viernes 21 de noviembre la conmemoración internacional del Día de ... la Infancia. Un espectáculo de teatro y magia, la lectura del manifiesto y un pasacalles festivo conforman el programa organizado por el área de Juventud.

