LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El edificio del centro de día cumple quince meses desde la finalización de su construcción a la espera de entrar en servicio. E. P.

El centro de día de Arnedo cumple quince meses sin abrir tras la finalizar su construcción

El Gobierno de La Rioja prevé que inicie su servicio el 1 de abril y el Ayuntamiento reclama la puesta en marcha de un servicio necesario

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:19

Comenta

En septiembre pasado, el edificio que acogerá el nuevo centro de día de Arnedo cumplió un año desde la finalización de su obra civil, ... de su construcción. Tres meses después, los arnedanos siguen pasando junto a sus instalaciones, que crecieron en parte del jardín de la residencia de mayores Ciudad de Arnedo, y siguen preguntándose por qué no está abierto. También lo hace el grupo de gobierno del Ayuntamiento. «Se está haciendo viejo sin estrenarlo», se resignaba la alcaldesa, Rosa Herce, en una de las varias reflexiones que ha lanzado sobre esta situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un riojano escribirá la sentencia que condenará al fiscal general
  2. 2

    Las quince casas del millón de euros
  3. 3

    «Me quedé mortalmente solo; sin María yo ya no seguiría viviendo»
  4. 4 Detenida en Estella tras robar una maleta en la estación de autobuses de Logroño
  5. 5

    El paraíso riojano del cachopo
  6. 6 Las afecciones en las carreteras riojanas por la nieve: un puerto cerrado y varios con cadenas
  7. 7

    El Ministerio adjudica la actualización del proyecto del sexto tramo de la A-12
  8. 8

    «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»
  9. 9

    Rescatada una senderista herida en San Millán de la Cogolla
  10. 10 El marcador | Los resultados de la jornada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El centro de día de Arnedo cumple quince meses sin abrir tras la finalizar su construcción

El centro de día de Arnedo cumple quince meses sin abrir tras la finalizar su construcción