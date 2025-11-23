El centro de día de Arnedo cumple quince meses sin abrir tras la finalizar su construcción

En septiembre pasado, el edificio que acogerá el nuevo centro de día de Arnedo cumplió un año desde la finalización de su obra civil, ... de su construcción. Tres meses después, los arnedanos siguen pasando junto a sus instalaciones, que crecieron en parte del jardín de la residencia de mayores Ciudad de Arnedo, y siguen preguntándose por qué no está abierto. También lo hace el grupo de gobierno del Ayuntamiento. «Se está haciendo viejo sin estrenarlo», se resignaba la alcaldesa, Rosa Herce, en una de las varias reflexiones que ha lanzado sobre esta situación.

Tras la reunión de este martes del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo riojano y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, el arnedano Alfonso Domínguez, anunció el acuerdo por el que quedaba autorizado el gasto para la licitación del servicio del nuevo centro de día para personas mayores dependientes de Arnedo, un servicio que duplicará las veinte plazas que ofrece actualmente para llegar a las cuarenta. Ese, el de modernizar y dar un espacio digno a los usuarios y multiplicar su capacidad, fue el principal objetivo del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento cuando comenzaron los trámites en la pasada legislatura para materializar este edificio con una inversión regional de 2.465.711 euros financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU.

Cumplida la semana tras el anuncio de la autorización del gasto, la licitación para el servicio del centro de día de Arnedo no ha sido convocada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La obra civil del edificio finalizó en septiembre de 2024 tras una inversión de 2,4 millones a cargo del Ejecutivo riojano

El planteamiento del Gobierno de La Rioja es contratar el servicio en gestión conjunta con el de la residencia de mayores, con 119 plazas de atención residencia para dependientes, por un total de 9.467.912,92 euros. «El pliego todavía no está publicado. He estado hablando con alguna persona que conoce este tema: el anuncio está hecho en prensa, pero la publicación del pliego todavía no es oficial –expuso Herce en el pleno de la Corporación celebrado el miércoles–. Quizás el Gobierno de La Rioja se anticipa a las noticias para que nos callemos, pero no nos vamos a callar».

Han sido muchas las conversaciones mantenidas sobre este asunto entre el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja. Una más se celebrará este lunes, cuando está previsto un encuentro entre la regidora arnedana y la directora general Dependencia, Discapacidad y Mayores de la Consejería de Servicios Sociales, Ana Zuazo.

En una consulta realizada por este periódico en febrero, tras finalizar su construcción, la Consejería confiaba en que el servicio de centro de día comenzara a ofrecerse en el nuevo edificio para finales de este año. En el anuncio que hizo Alfonso Domínguez tras el Consejo de Gobierno de esta semana, la previsión es que el nuevo contrato inicie su prestación el 1 de abril de 2026 por una duración de dos años y con la posibilidad de prorrogarlo por tres anualidades más.

Estos plazos, otros cuatro meses sin entrar en funcionamiento, no convencen en el Ayuntamiento de Arnedo, ni al PSOE ni a la edil del Partido Riojano. «El centro de día es un recurso sociosanitario que la ciudad reclama desde hace años. El actual no reúne condiciones para acoger a los mayores, es poco más que un bajo dentro de la residencia de mayores con instalaciones escasísimas», reclama Herce.