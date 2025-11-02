Toda una vida dedicada a atender y formar al necesitado en Arnedo Cáritas Parroquial cumple 65 años en la ciudad después de que relevara la labor en 1960 de San Vicente de Paúl

Sesenta y cinco años, edad emblemática de jubilación, es también buen momento para repasar el viaje de una vida. Es lo que durante varios momentos de encuentro han hecho voluntarios y responsables de Cáritas Parroquial de Arnedo, que a lo largo de una charla, una comida fraterna y puertas abiertas en su centro han celebrado este cumpleaños de una entidad dedicada a la atención a los necesitados y desfavorecidos.

La historia de Cáritas Arnedo comenzó el 7 de septiembre de 1960, cuando la junta parroquial decidió crear este organismo a nivel parroquial. Pablo González Martínez fue su primer director, al frente de un equipo de quince personas que abarcaban los distintos ámbitos de acción. Pero el relato de la atención parroquial a los necesitados en la ciudad comienza mucho antes. Se remonta a la ayuda que las cofradías otorgaban a los pobres y, con fecha concreta a la llegada de las Hijas de la Caridad a Arnedo en 1893, muy vinculadas a las Conferencias de San Vicente de Paúl, surgidas desde el impulso de universitarios en Francia el 23 de abril de 1833.

En sus ramas de hombres y mujeres, daban auxilio a familias necesitadas a través de la secretaría de Familias pobres, la Tómbola de Caridad entre 1952 y 1967 y la construcción de viviendas sociales, como recoge el archivero parroquial, José Ángel Lalinde. Impulsado por el sacerdote Eliseo Lerena, un plan de ayuda a familias pobres, en especial de las que vivían en las cuevas, llevó a construir cuatro viviendas en la calle Vía Crucis en 1954 y otras veinticinco en 1960 en el conocido como grupo San Vicente de Paúl, junto a Paseo Constitución.

El 7 de septiembre de 1960 la junta parroquial creó el organismo, asumiendo las labores de las Conferencias de Paúl

Además de ayudar a unas 120 familias necesitadas, Cáritas hoy enfoca su apoyo en la apuesta por la formación

En ese año ya se fraguaba otra forma de desarrollar la labor social y caritativa en la Iglesia. Y la junta parroquial creó Cáritas Parroquial Arnedo. «Asumió la ayuda a las familias y la tómbola, creó el ropero, con Juan de la Cruz Pérez Zapata como uno de los motores –describe Lalinde–. De esa Cáritas a la de hoy hay diferencias sustanciales, pero con la misma base: ayudar a los más necesitados».

Tras Pablo González, Cáritas ha tenido otros cinco directores: Carmelo Castillo, Martín Llanos, Pedro Luis Martínez-Losa, Pili Castillo y el actual, Santiago Álvarez. Manteniendo la atención a las familias, a unas 120 al mes, tantas como socios, la Cáritas de hoy ofrece la ayuda también a través de la formación, con dos cursos al año de guarnecido, de auxilio a familias, de manipulación de alimentos, huertos sociales...

