El calendario 2026 del contribuyente comenzará con el impuesto de vehículos

Ernesto Pascual Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:07 Comenta Compartir

Los vecinos de Arnedo ya pueden preparar en la agenda del próximo 2026 cuándo van a tener que hacer frente a los pagos de los diversos impuestos y tasas municipales. Eso sí, aquellos que no estén adscritos al sistema del pago a la carta, un prorrateo del pago en diez meses al que están acogidos más de dos mil titulares arnedanos.

Para quienes aún no lo están y prefieren realizar el pago en el momento que corresponde a través de entidades bancarias o los tienen domiciliados, el Ayuntamiento ya cuenta con el calendario del contribuyente 2026, documento que recibió el visto bueno y aprobación en una de las últimas sesiones de la Junta de Gobierno local del Consistorio. Posteriormente quedó ratificado y anunciado a través del Boletín Oficial de La Rioja (BOR) con la publicación en su edición del martes 18 de noviembre. Atendiendo a la ordenanza fiscal sobre gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de gestión de derecho público locales del Ayuntamiento arnedano, el calendario del contribuyente 2026 señala como el primer impuesto a cobrar el de tracción mecánica de vehículos, que abrirá su plazo de cobro del 2 al 6 de abril.

Desde esa fecha y hasta el 8 de junio será el turno de las tasas por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales, los vados y por el servicio de cementerio además de la primera fracción del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

El tercer período se abrirá del 8 de junio al 10 de agosto para el cobro de la tasa de recogida de basuras y residuos sólidos urbanos. Por último, del 1 de septiembre al 2 de noviembre contempla la segunda fracción del IBI y del impuesto sobre actividades económicas (IAE).

Tras su publicación en el BOR, los interesados tienen un mes para presentar un recurso de reposición por este calendario si lo consideran ante el Ayuntamiento arnedano.

Temas

IBI