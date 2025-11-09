El bar de La Baronesa sale a subasta por 1.260 euros al año

Después de casi once meses cerrado al público y de reforma «a ratos» por parte de las brigadas municipales de obras, electricidad y parques y ... jardines, el bar municipal del Palacio de La Baronesa vuelve a estar listo para abrir sus puertas: en el atardecer de este sábado acogió su primera cita como uso cultural al recibir la actuación del cuarteto ecléctico Ryokö, con el arnedano Gonzalo Zapata a los teclados, dentro de la XVIII Muestra de Jazz. El Ayuntamiento de Arnedo ha iniciado el procedimiento administrativo para sacar a subasta la concesión del servicio de bar-cafetería en este espacio.

En su reunión semanal celebrada en la mañana del viernes, la junta de gobierno local del Consistorio aprobó el expediente para contratar la concesión del bar-cafetería como centro cultural y de ocio. «Va a ser un servicio de bar en el que el adjudicatario va a poder ganarse la vida estando a disponibilidad del Ayuntamiento para organizar diversas actividades culturales y de ocio, agenda para la que nos iremos poniendo de acuerdo», explicó la alcaldesa Rosa Herce.

Con una duración de cuatro años, la concesión sale a subasta por un canon anual de 1.260 euros. Los interesados pueden presentar ofertas al Ayuntamiento hasta el lunes 24 de noviembre, partiendo de uno de los requisitos que ha conllevado reducir la cuantía del canon anual: ha de suministrar en este inicio el mobiliario interior y equipamiento, que pasarán a ser de propiedad municipal. Con una inversión estimada de 19.381,31 euros, más IVA, el pliego de condiciones requiere que aporte 104 sillas, 26 mesas y seis taburetes. También correrá por su cuenta el gasto en gas natural, tras el cambio de calefacción, mientras que el Ayuntamiento asumirá el de aguas y basuras. También queda exento del pago de terrazas, que tendrá veinte mesas en su zona lateral y frontal.

Con libertad para el precio de consumiciones, el adjudicatario deberá tener abierto el bar al menos seis días a la semana de 09.00 a 22.00 horas, pudiendo ampliarlo hasta medianoche los viernes y sábados. Y va a encontrar renovado el suelo, construida una nueva barra, puertas cambiadas, paredes pintadas, renovada la instalación eléctrica a led, nuevos aseos y climatización.