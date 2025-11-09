LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El espacio del bar de La Baronesa presenta un renovado aspecto, con nueva barra, nuevo suelo y repintado de instalaciones. A. A.
Arnedo

El bar de La Baronesa sale a subasta por 1.260 euros al año

El Ayuntamiento abre el plazo hasta el 24 de noviembre para recibir propuestas, con el requisito de aportar el mobiliario inicial interior

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

Después de casi once meses cerrado al público y de reforma «a ratos» por parte de las brigadas municipales de obras, electricidad y parques y ... jardines, el bar municipal del Palacio de La Baronesa vuelve a estar listo para abrir sus puertas: en el atardecer de este sábado acogió su primera cita como uso cultural al recibir la actuación del cuarteto ecléctico Ryokö, con el arnedano Gonzalo Zapata a los teclados, dentro de la XVIII Muestra de Jazz. El Ayuntamiento de Arnedo ha iniciado el procedimiento administrativo para sacar a subasta la concesión del servicio de bar-cafetería en este espacio.

