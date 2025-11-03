El Ayuntamiento de Arnedo valora crear una senda de Santa Marina al Calvario

Hacen falta varias manos para contar las numerosas actividades que impulsan y realizan los usuarios del centro de participación activa de mayores de Arnedo. ... Entre ellas, los grupos de senderismo que salen puntualmente a caminar a las 10.00 de la mañana de martes a viernes, miércoles y viernes de una manera más suave. Pero no solo se dedican a hacer ejercicio y amistad al compartir camino, sino que también lanzan propuestas que benefician a la ciudad del calzado: en las últimas semanas han planteado al Ayuntamiento la propuesta de conectar los caminos de Santa Marina y del Calvario para dibujar así una nueva y más extensa senda para sus pasos.

El grupo Descarboniza, que con elocuente nombre con conciencia comparte esos paseos, presentó la propuesta por la vía oficial al Ayuntamiento, dando paso después a una reunión con el concejal de Obras, Servicios y Medio Ambiente, José María Ezquerro y con el jefe de la brigada de parques y jardines, Carmelo Pérez-Aradros, a quienes expuso su idea.

«Apuntan a recuperar una senda que comunicaba en su tiempo Santa Marina con el Calvario por detrás de la fábrica del Tao viejo –describe Ezquerro–. No es un terreno fácil por la orografía escarpada, pero se trataría de adecuar una senda que permita subir andando».

Desde ese planteamiento, el grupo de gobierno ha comprometido que va a estudiar y mover los recursos municipales para buscar acondicionar esta conexión entre caminos rurales. Eso sí, un estudio que debe ser concienzudo porque por esa zona ascenderán al depósito municipal de aguas las tuberías y conexiones de la futura Red Supramunicipal del Cidacos. Un camino por el que, ya adelantan, quedaría prohibido el paso a motocicletas.