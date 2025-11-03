LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urgente Un accidente entre cuatro coches deja un muerto y seis heridos en la N-232, en Foncea
Panorámica de Santa Marina desde donde se ubicaba la Tao. E. P.

El Ayuntamiento de Arnedo valora crear una senda de Santa Marina al Calvario

El grupo de senderismo Descarboniza del centro de mayores presentó esta propuesta al grupo de gobierno

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:29

Hacen falta varias manos para contar las numerosas actividades que impulsan y realizan los usuarios del centro de participación activa de mayores de Arnedo. ... Entre ellas, los grupos de senderismo que salen puntualmente a caminar a las 10.00 de la mañana de martes a viernes, miércoles y viernes de una manera más suave. Pero no solo se dedican a hacer ejercicio y amistad al compartir camino, sino que también lanzan propuestas que benefician a la ciudad del calzado: en las últimas semanas han planteado al Ayuntamiento la propuesta de conectar los caminos de Santa Marina y del Calvario para dibujar así una nueva y más extensa senda para sus pasos.

