El grupo de gobierno confía en que la reunión próxima del consejo de salud de zona apunte soluciones para evitar la situación que prevé. E. P.

El Ayuntamiento de Arnedo pide cubrir los refuerzos de urgencias de tarde en el centro de salud

La alcaldesa describe una situación «preocupante» ante la marcha de cuatro médicos en el último concurso de traslados

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:51

Comenta

Del nuevo concurso de traslados, los pacientes del centro de salud Puerta de Arnedo salen perdiendo. Los de la ciudad del calzado y el ... resto de la comarca. Es la «gran preocupación» que traslada el Ayuntamiento arnedano al conocer que tres de los médicos refuerzos marchan a otros centros sanitarios. Y el cuarto que queda se irá próximamente. Son los médicos que cubren las bajas y vacaciones de otros y las urgencias de tardes y fines de semana.

