El Ayuntamiento de Arnedo pide cubrir los refuerzos de urgencias de tarde en el centro de salud

Del nuevo concurso de traslados, los pacientes del centro de salud Puerta de Arnedo salen perdiendo. Los de la ciudad del calzado y el ... resto de la comarca. Es la «gran preocupación» que traslada el Ayuntamiento arnedano al conocer que tres de los médicos refuerzos marchan a otros centros sanitarios. Y el cuarto que queda se irá próximamente. Son los médicos que cubren las bajas y vacaciones de otros y las urgencias de tardes y fines de semana.

Ante esta situación generada por el nuevo concurso de traslados, el Ayuntamiento de Arnedo reclama que se convoque pronto una nueva reunión del consejo de salud de zona para abordar el momento del centro con la participación de la gerente de Atención Primaria de la Consejería de Salud, Begoña Ganuza.

«Ya estuvimos con un solo médico en urgencias en un fin de semana reciente, dando a lugar que la atención domiciliaria solo se atiende de extrema urgencia, momento en el que el centro de salud queda sin atención –describe la alcaldesa arnedana, Rosa Herce–. Con esta información preocupante que nos llega, quedarán horas sin cubrir en los próximos fines de semana».

Herce llama a convocar el consejo de salud de zona para evitar horas sin cubrir por las tardes y en fines de semana

En la demanda para reforzar con facultativos el centro de salud arnedano, desde el Ayuntamiento recuerdan que cubre una extensión que viaja de Quel hasta Enciso, localidades con una población envejecida, además de la residencia de mayores de la ciudad del calzado.

Ante este diagnóstico «muy preocupante», la alcaldesa compromete el trabajo municipal junto a la Consejería de Salud para buscar una solución a estas vacantes en los refuerzos. A la espera de la información que traslade el consejo de salud de zona sobre las consecuencias definitivas de los traslados, la que llega al Ayuntamiento valora que los cupos de médicos de Atención Primaria sí se van a cubrir en su totalidad gracias, precisamente, a la llegada de un nuevo profesional al centro arnedano. Eso sí, sigue vacante la de enfermera en Salud Mental y completar las tres plazas de Pediatría, que actualmente son atendidas a media jornada. «Es decir, tenemos una», advierte Herce.