Imagen de archivo de una de las actividades de formación en el grado de calzado en el IES Virgen de Vico. E. P.
Arnedo

El Ayuntamiento de Arnedo plantea incorporar el grado superior de Electricidad

Las administraciones y representantes del sector promocionarán de forma especial el grado de Calzado el próximo curso

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:43

Comenta

Seguir promocionando y fortaleciendo la Formación Profesional en la ciudad es un objetivo común del Ayuntamiento de Arnedo y del Gobierno de La Rioja con el fin de dar respuesta tanto a las necesidades del calzado, sector predominante, como de otros oficios en la ciudad. Para ello mantienen reuniones habitualmente la alcaldesa arnedana, Rosa Herce, y el director general de Gestión Educativa, Luis Manuel Herce, junto a representantes de los sectores industriales, sindicatos e institutos.

En la última, celebrada la pasada semana, los representantes de las administraciones ponderaron el «éxito» en la implantación de los distintos niveles en los grados de FP en el calzado y otras industrias y comercial.

Tras la consolidación en el curso pasado del grado medio, su suma al básico y al superior de calzado en el instituto Virgen de Vico completa esa formación total. «La matriculación en los tres grados en este curso está bastante bien –valora la alcaldesa arnedana–. Vamos a trabajar en diseñar y promocionar mejor un grado que tiene una gran empleabilidad tanto en patronaje como en cargos intermedios de encargados o jefes de compras en las empresas». Para ampliar el conocimiento de esas posibilidades, las parte están estudiando aumentar la promoción de cara al próximo curso a través de visitas de los alumnos de Secundaria y Bachillerato de los centros de la ciudad para que conozcan empresas del sector.

La matrícula también es alta en Electricidad, con el aula del grado básico completa y la del medio con veinte alumnos. Con esta demanda, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de La Rioja que estudie incorporar a la oferta del Virgen de Vico el grado superior. «Solo existe en Logroño y en el IES Gonzalo de Berceo de Alfaro, con el que la comunicación en autobús es imposible –analiza la primera regidora–. Arnedo necesita su propio grado superior en Electricidad, para completar la formación en una profesión muy demandada».

La satisfacción también se extiende a la respuesta que recibe el grado de Comercio Internacional en el IES Celso Díaz que, con fondos europeos, ha completado un aula con equipos informáticos, audiovisuales e impresoras en 3D. «Nutrirán cargos intermedios del calzado y de otros sectores», valora Herce.

Te puede interesar

