El Ayuntamiento de Arnedo contrata el suministro anual de gasóleo C por 62.466 euros
Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:21
Con la llegada del otoño y el invierno, la adecuada climatización de las dependencias del Ayuntamiento arnedano es fundamental tanto para sus trabajadores como ... para el público que atienden. Para ello, destina al año 62.466,25 euros al año.
Ese es el precio por el que el Consistorio de la ciudad del calzado saca a contratación el suministro del gasóleo C para la calefacción de las dependencias consistoriales. En su reunión semanal celebrada ayer, la junta de gobierno local del Ayuntamiento aprobó el pliego de condiciones para sacar a contratación este suministro, licitación que se abrirá con su publicación en el perfil del contratante municipal.
En esta misma sesión, la junta tomó conocimiento de la declaración responsable para la apertura de los alojamientos turísticos del Victoria tras invertir 761.208 euros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión