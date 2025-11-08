El Ayuntamiento de Arnedo contrata el suministro anual de gasóleo C por 62.466 euros

Con la llegada del otoño y el invierno, la adecuada climatización de las dependencias del Ayuntamiento arnedano es fundamental tanto para sus trabajadores como ... para el público que atienden. Para ello, destina al año 62.466,25 euros al año.

Ese es el precio por el que el Consistorio de la ciudad del calzado saca a contratación el suministro del gasóleo C para la calefacción de las dependencias consistoriales. En su reunión semanal celebrada ayer, la junta de gobierno local del Ayuntamiento aprobó el pliego de condiciones para sacar a contratación este suministro, licitación que se abrirá con su publicación en el perfil del contratante municipal.

En esta misma sesión, la junta tomó conocimiento de la declaración responsable para la apertura de los alojamientos turísticos del Victoria tras invertir 761.208 euros.