LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior del Ayuntamiento de Arnedo. Ernesto Pascual

El Ayuntamiento de Arnedo contrata el suministro anual de gasóleo C por 62.466 euros

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

Con la llegada del otoño y el invierno, la adecuada climatización de las dependencias del Ayuntamiento arnedano es fundamental tanto para sus trabajadores como ... para el público que atienden. Para ello, destina al año 62.466,25 euros al año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  2. 2 El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo
  3. 3 Algunas de las preguntas del examen del Cuerpo de Gestión
  4. 4

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  5. 5 La gripe aviar obliga a encerrar a las aves de corral en seis localidades de La Rioja
  6. 6

    Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria
  7. 7

    «Fue un examen imposible que ni el tribunal hubiera aprobado»
  8. 8

    «Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»
  9. 9 Dos heridos en un accidente en la LO-20, en Logroño, provocado por el impacto de una rueda
  10. 10 Detenido por malos tratos y por cultivar marihuana en La Rioja Baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Arnedo contrata el suministro anual de gasóleo C por 62.466 euros

El Ayuntamiento de Arnedo contrata el suministro anual de gasóleo C por 62.466 euros