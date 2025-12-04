El Ayuntamiento de Arnedo plantea acondicionar un piso tutelado para discapacitados

La Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (Amac) celebró el pasado 14 de septiembre su 31 Marcha a Vico, un encuentro de socios, ... amigos y usuarios que pone en marcha cada nuevo curso. Esas 31 ediciones son ejemplo de los años que Amac lleva trabajando con, por y para los discapacitados de la ciudad del calzado, visibilizándoles, haciéndoles partícipes de la agenda cultural y social, dándoles oportunidades educativas y laborales… Con esa trayectoria, con el paso de los años, la directiva de Amac y el Ayuntamiento coinciden en la necesidad de garantizar un futuro, sobre todo a los discapacitados intelectuales, una vez que van cumpliendo años y sus familias y tutores se van haciendo mayores.

Ante esa perspectiva, el Consistorio arnedano ha planteado a la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja acondicionar una casa tutelada en la ciudad del calzado. Lo hizo la alcaldesa Rosa Herce en la reunión que mantuvo hace unos días con la directora general del área, Ana Zuazo Sáez.

«Contamos en la ciudad con un porcentaje importante de personas con discapacidad intelectual, cuyas familias tienen una edad y están preocupados por el futuro de sus hijos, pues no son autónomos -describe la regidora arnedana-. Las viviendas tuteladas son la mejor manera para tenerlos atendidos». Desde este argumento, Zuazo le expuso que no hay vacantes en las existentes en otras localidades riojanas, por lo que Herce le subrayó que Arnedo podría convertirse en su ubicación idónea. «Es el momento de que empecemos a trabajar para que Arnedo tenga en próximos años una casa tutelada con capacidad suficiente tanto para arnedanos como para personas del resto del valle o de otras localidades riojanas», apela la alcaldesa.

En esta reunión, Herce trasladó otros asuntos pendientes de competencia de la Consejería, como la petición de las familias para instalar aire acondicionado en la residencia de mayores con la que sobrellevar las olas de calor en verano. «Es primordial y urgente. Debemos trabajar todos para que esté a tiempo para el verano. Me comentó que los técnicos están realizando los estudios y que van a hacer que llegue para esa fecha».

También le transmitió el «enfado» existente en la ciudad por los quince meses que lleva el nuevo centro de día cerrado tras finalizar su construcción en septiembre de 2024 «porque hay mucha gente en lista de espera».

En este punto, y tras autorizar su gasto el 18 de noviembre, el Gobierno regional ha convocado ya la licitación tanto del servicio de 119 plazas de atención residencial para personas mayores dependientes y 40 para centro de día en la residencia de Arnedo por un precio de contratación de 9.467.912,92 euros. Publicada ya la licitación en el apartado de Contratación Pública de la Comunidad, las empresas interesadas en optar a estas labores tienen hasta el 7 de enero como plazo para presentar ofertas.

Además, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha anunciado que el 15 de diciembre, a las 10.30 horas, ofrecerá una visita a las instalaciones del centro de día para que las empresas interesadas conozcan los requisitos y espacios precisos para optar a esta contratación. «La directora general me subrayó que los trámites en la administración son largos, de lo que soy consciente. Pero confíemos en que esos tiempos no se vayan más lejos del 1 de abril, porque es un servicio necesario», instó Herce apuntando la fecha dada por la Comunidad para su apertura.