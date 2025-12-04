LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de un baile durante la Concentración de Vico con la que la Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca dio en septiembre inicio a este curso E. P.

El Ayuntamiento de Arnedo plantea acondicionar un piso tutelado para discapacitados

Ante el alto porcentaje existente en Arnedo y la falta de plazas en el resto de la región, la alcaldesa propone acoger uno en la ciudad en próximos años

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:50

Comenta

La Asociación de Discapacitados de Arnedo y Comarca (Amac) celebró el pasado 14 de septiembre su 31 Marcha a Vico, un encuentro de socios, ... amigos y usuarios que pone en marcha cada nuevo curso. Esas 31 ediciones son ejemplo de los años que Amac lleva trabajando con, por y para los discapacitados de la ciudad del calzado, visibilizándoles, haciéndoles partícipes de la agenda cultural y social, dándoles oportunidades educativas y laborales… Con esa trayectoria, con el paso de los años, la directiva de Amac y el Ayuntamiento coinciden en la necesidad de garantizar un futuro, sobre todo a los discapacitados intelectuales, una vez que van cumpliendo años y sus familias y tutores se van haciendo mayores.

