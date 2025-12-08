El asfaltado de caminos en Arnedo llegará a 1,5 kilómetros en el Beto, Morcuera, la Ra o Las Navas

Después de la valoración positiva del acometido hace ahora un año, el Ayuntamiento de Arnedo va a emprender en 2026 un nuevo plan de ... asfaltado de calles y caminos. Un plan que, en esta ocasión, separar los proyectos de calles y caminos para el Consistorio poder optar a la subvención regional para los segundos. Un proyecto que va a contar con una inversión estimada de 130.000 euros para llegar y mejorar 1,5 kilómetros de largo en total de varios caminos de la ciudad del calzado, como los del Beto, Morcuera, la Ra o Las Navas.

En una de sus últimas sesiones, la junta de gobierno local, uno de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento, acordó la contratación servicio técnico para realizar el proyecto de mejora de caminos municipales. Este contrato responde al cambio de requisito que determinó la Comunidad Autónoma para otorgar las subvenciones para estas infraestructuras: los autores a firmar han de ser ingenieros agrónomos, de caminos o forestales. «Aunque como Ayuntamiento contamos con arquitecto o aparejador, que podrían realizar el proyecto sin coste alguno, tenemos que contratar a alguien externo... y con la paradoja de que el arquitecto técnico municipal queda como garante del proyecto», lamentó la alcaldesa Rosa Herce sobre este requisito de un personal con el que no cuenta el Consistorio arnedano.

Entre los tres candidatos solicitados, la junta de gobierno local adjudicó esta labor al ingeniero agrónomo David Bartolomé Capellán por 6.776 euros. «Es un gasto que tiene el Ayuntamiento por un cambio de criterio con el que no estamos de acuerdo», insistió Herce.

Con este paso, el proyecto del Ayuntamiento apunta la mejora de 369 metros de largo por 4,6 de ancho en el camino del Beto, con un total de 1.708 metros cuadrados. Similar distancia pero con 6,5 de ancho será la actuación en el de Morcuera, hasta 2.384 metros cuadrados de mejora. En el camino de la Rá el nuevo pavimento será de riego asfáltico, a lo largo de 116 metros y 8 de ancho, hasta 928 metros cuadrados. Además, bacheará para mejorar el firme en otros 640 de largo por 3 de ancho. Por último, la cuesta del camino de las Navas mejorará 75 metros con 6,2 de ancho, hasta 472.

Con 130.000 euros de presupuesto, el Ayuntamiento optará a una subvención regional de 50.000. «Es por concurrencia competitiva, esperemos que nos llegue el dinero», apuntó la alcaldesa arnedana.