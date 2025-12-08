LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mejora del camino que lleva al Trujal Cooperativa es uno de los puntos de la actuación E. P.

El asfaltado de caminos en Arnedo llegará a 1,5 kilómetros en el Beto, Morcuera, la Ra o Las Navas

El Ayuntamiento destina 130.000 euros al proyecto, optando a una subvención regional por hasta 50.000

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Arnedo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:32

Comenta

Después de la valoración positiva del acometido hace ahora un año, el Ayuntamiento de Arnedo va a emprender en 2026 un nuevo plan de ... asfaltado de calles y caminos. Un plan que, en esta ocasión, separar los proyectos de calles y caminos para el Consistorio poder optar a la subvención regional para los segundos. Un proyecto que va a contar con una inversión estimada de 130.000 euros para llegar y mejorar 1,5 kilómetros de largo en total de varios caminos de la ciudad del calzado, como los del Beto, Morcuera, la Ra o Las Navas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño
  2. 2 Un terremoto de 4,5 con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  3. 3

    «Pensaba que no iba a salir de allí», relata el joven rescatado en el San Lorenzo
  4. 4 Perdido cocodrilo (de peluche) en Logroño
  5. 5 Herido un joven de 18 años al volcar su vehículo en la circunvalación de Logroño
  6. 6 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  7. 7

    La UD Logroñés reacciona a tiempo
  8. 8 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  9. 9 Un árbol navideño muy especial en el Parque de Gallarza
  10. 10

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El asfaltado de caminos en Arnedo llegará a 1,5 kilómetros en el Beto, Morcuera, la Ra o Las Navas

El asfaltado de caminos en Arnedo llegará a 1,5 kilómetros en el Beto, Morcuera, la Ra o Las Navas