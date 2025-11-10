LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

E. P.

ASDIR celebra la IV Marcha Vida con Diabetes en Arnedo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:51

En un ambiente familiar, decenas de personas se vistieron en la mañana de ayer de azul en Arnedo y se calzaron las deportivas para participar en la cuarta edición de la Marcha Vida con Diabetes, promovida por la Asociación de Diabetes de La Rioja (ASDIR) para celebrar el Día Mundial de esta enfermedad, que se conmemora el próximo 14 de noviembre.

La plaza de España fue el punto de encuentro para compartir un desayuno saludable y dar salida a la marcha, que llegó hasta la explanada del monasterio de Vico. De regreso, hubo hinchables y mesa informativa.

