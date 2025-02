Arnedo ofrece su mano a Utiel

Ernesto Pascual Jueves, 13 de febrero 2025, 08:36 Comenta Compartir

Utiel fue una de tantas localidades valencianas que sufrió la violencia, el daño y el dolor de la dana. Pero no sonó tanto como otras. A ella no llegó tanto la prensa ni la solidaridad como a otras. Ciento siete días después, necesita ayuda. Mucha ayuda. Así se lo contó una buena amiga a Yolanda García, gerente del arnedano hotel Virrey. Le relató dolores y llantos, le mandó vídeos desgarradores, le hizo una petición de ayuda ante la que García ha impulsado una campaña en la que llama a colaborar a un a ciudad de Arnedo «que siempre responde».

«El agua alcanzó cuatro metros de altura, se llevó puertas, ventanas, paredes... Dejó los edificios con humedades que aún no se han secado... Tienen la casa, pero no tienen nada dentro», describía ayer. Necesitan puertas, ventanas, apliques, interruptores, etc., camas y su ropa y todo tipo de electrodomésticos.

A su llamada se han sumado Ayuntamiento, Cáritas Arnedo y la Asociación del Comercio y Hostelería (Acha). Hay tres modos de ayudar de forma urgente hasta el 28 de febrero: donar esos materiales de construcción, mobiliario y equipamiento para hogar llamando al hotel Virrey, 941380150, y dejando los datos para que operarios de la brigada municipal pasen con sus vehículos a recogerlos y guardarlos en los almacenes del Arnedo Arena; donando cualquier cantidad económica en las cuentas bancarias de Cáritas; o dejando dinero en las huchas instaladas en una veintena de establecimientos. Lo recaudado se destinará a comprar electrodomésticos en los comercios de Arnedo para llevar a Utiel. Para ese traslado, Ayuntamiento y Cáritas buscarán transporte, siempre abiertos a que se preste cualquier particular. En los primeros momentos, empresas dedicadas a la construcción y al diseño de cocina se han puesto a disposición para aportar lo necesario.

Hasta el 28 de febrero, las entidades buscan material de construcción y electricidad y donativos para electrodomésticos

«Queremos conseguir todo lo posible, porque la necesidad es enorme, urgente e incontable. Todo lo que consigamos será bueno», agradeció por adelantado García. «La ayuda es imperiosa para la reconstrucción porque no ha llegado como a otros lugares», apeló la vicealcaldesa Rosa Herce.