El grupo de gobierno aplaude la iniciativa del Gobierno de La Rioja de costear por completo la renovación de la caldera del centro público. E. P.

Arnedo

Educación asumirá al 100% la renovación de la caldera del colegio Delgado Calvete

Inicialmente prevista la financiación al 50%, el Ayuntamiento defendía que costeara la totalidad por tratarse de inversión

E. Pascual

Arnedo.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:01

Comenta

La Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja costeará íntegramente la sustitución y renovación de la caldera del colegio público Antonio ... Delgado Calvete. Responde así a la petición que realizó el Ayuntamiento arnedano, que defiende desde hace semanas que esta necesaria actuación, para actualizar un sistema calefactor en funcionamiento desde 1977, corresponde a una inversión que ha de asumir el Gobierno de La Rioja, no una labor de reparación y mantenimiento que sería competencia municipal.

