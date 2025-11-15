Educación asumirá al 100% la renovación de la caldera del colegio Delgado Calvete

La Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja costeará íntegramente la sustitución y renovación de la caldera del colegio público Antonio ... Delgado Calvete. Responde así a la petición que realizó el Ayuntamiento arnedano, que defiende desde hace semanas que esta necesaria actuación, para actualizar un sistema calefactor en funcionamiento desde 1977, corresponde a una inversión que ha de asumir el Gobierno de La Rioja, no una labor de reparación y mantenimiento que sería competencia municipal.

Así se lo comunicó en la mañana de ayer el director general de Gestión Educativa del Gobierno de La Rioja, Luis M. Herce, a la alcaldesa arnedana, Rosa Herce. «Es una gran noticia que surge gracias al trabajo y buena relación entre este Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja -aplaudió ayer la regidora arnedana-. Estoy contenta porque creíamos que el Ayuntamiento llevaba razón y debíamos pelear por los intereses de la ciudad».

Esa lucha política comenzó cuando el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026 contempló una subvención de 70.000 euros para aportar el 50% de la inversión en la renovación de esta caldera con 48 años de labor. El Partido Popular arnedano lo aplaudió como una buena noticia por tratarse de «más inversiones del Gobierno de La Rioja para Arnedo». Pero el grupo de gobierno, apoyado en los informes de los técnicos municipales, defendió que no tenía que asumir el otro 50% de la sustitución de la caldera. Abogó que no era una labor de mantenimiento del colegio público, que corresponde a los ayuntamientos, sino una inversión que debe asumir el Gobierno de La Rioja por tener traspasadas las competencias en Educación. Convencido de sus argumentos, el Ayuntamiento acudió a finales de octubre al Consejo Consultivo de La Rioja para conocer su dictamen que, aunque no vinculante, sí podría servir de guía en la negociación entre administraciones.

La previsión es redactar el proyecto para contratar la ejecución de los trabajos de sustitución durante el verano

No ha tenido que llegar ese informe. El Gobierno de La Rioja comunicó ayer esa financiación al 100% a la alcaldesa, también de la elaboración del proyecto de sustitución. «Nos han comunicado que va a destinar los primeros meses a la redacción del proyecto, después procederá a la ejecución de los trabajos para cambiar la caldera en verano, durante las vacaciones», describió Herce.

Esta decisión viene acompañada de una reciente visita de técnicos de la Consejería para comprobar el estado de la caldera y avanzar la idea de la actuación. «Han visitado el centro y han visto que está muy estropeada –explicó Herce–. Hay una válvula que puede dar problemas este invierno, pero hay otra que permitirá salir adelante».

Tras la consecución de esta reivindicación, la alcaldesa arnedana apunta otra, esta para la Consejería de Servicios Sociales: la instalación de aire acondicionado en la residencia de mayores Ciudad de Arnedo para combatir las olas de calor. Tiene una reunión el próximo 24 de noviembre con la directora de Mayores, Ana Zuazo, para abordarlo.