Aplazada la jornada sobre talento en La Rioja Baja prevista para el miércoles
E. P.
Martes, 11 de noviembre 2025, 09:23
La jornada titulada 'El talento es la clave del futuro', prevista para la mañana de este miércoles en el Teatro Cervantes de Arnedo ha quedado aplazada para otro momento, tal y como han confirmado a este periódico la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y el Ayuntamiento de la ciudad del calzado, promotores del encuentro con la colaboración del Gobierno de La Rioja.
La jornada iba a reunir en el mismo espacio a empresas locales, centros educativos y agentes públicos para debatir y reflexionar juntos alrededor de varias dinámicas y actividades sobre cómo atraer el talento y comprometerlo en La Rioja Baja. Según ha conocido este periódico, la organización buscará retomar contacto con empresas del calzado para la participación y recuperar el evento en agenda.