Aplazada la jornada sobre talento en La Rioja Baja prevista para el miércoles

La jornada titulada 'El talento es la clave del futuro', prevista para la mañana de este miércoles en el Teatro Cervantes de Arnedo ha quedado aplazada para otro momento, tal y como han confirmado a este periódico la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y el Ayuntamiento de la ciudad del calzado, promotores del encuentro con la colaboración del Gobierno de La Rioja.

La jornada iba a reunir en el mismo espacio a empresas locales, centros educativos y agentes públicos para debatir y reflexionar juntos alrededor de varias dinámicas y actividades sobre cómo atraer el talento y comprometerlo en La Rioja Baja. Según ha conocido este periódico, la organización buscará retomar contacto con empresas del calzado para la participación y recuperar el evento en agenda.

