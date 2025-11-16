LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Belinda León conversa con la edil de Desarrollo Local, en septiembre. E.P.

Arnedo

La ampliación del polígono de La Maja, a la espera de alcanzar el 75% de ocupación

Ante la reiterada petición del Ayuntamiento de iniciar el procedimiento, el Gobierno de La Rioja indica que lo hará cuando aumente el porcentaje

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Arnedo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

Para el Ayuntamiento de Arnedo es el momento de comenzar a plantear la ampliación del parque industrial de La Maja para tener camino adelantado ... ante la posible demanda del futuro. Para el Gobierno de La Rioja ese sendero ha de comenzar a andarse cuando la ocupación alcance el 75% de su superficie, de sus 362.551 metros cuadrados útiles para recibir empresas. En estos momentos, se encuentra en el 67% entre las parcelas ya ocupadas, ya vendidas y las solicitadas para próximos asentamientos. Más de 172.000 metros cuadrados desde su inauguración mediado el año 2011.

