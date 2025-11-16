La ampliación del polígono de La Maja, a la espera de alcanzar el 75% de ocupación

Para el Ayuntamiento de Arnedo es el momento de comenzar a plantear la ampliación del parque industrial de La Maja para tener camino adelantado ... ante la posible demanda del futuro. Para el Gobierno de La Rioja ese sendero ha de comenzar a andarse cuando la ocupación alcance el 75% de su superficie, de sus 362.551 metros cuadrados útiles para recibir empresas. En estos momentos, se encuentra en el 67% entre las parcelas ya ocupadas, ya vendidas y las solicitadas para próximos asentamientos. Más de 172.000 metros cuadrados desde su inauguración mediado el año 2011.

Desde hace más de dos años, el grupo de gobierno del Consistorio de la ciudad del calzado viene reclamando a la Comunidad Autónoma iniciar los trámites para su ampliación de cara a ganar tiempo y tener avanzados los siempre largos trámites de la administración pública para que el polígono esté preparado para recibir nuevas empresas en un futuro, cuando la mayoría de sus parcelas estén habitadas. Lo ha hecho a través de peticiones en pleno, en cartas con reivindicaciones para la legislatura dirigidas al presidente riojano, Gonzalo Capellán, en diversas comparecencias de prensa...

«Es momento de empezar a trabajar en la ampliación. El Gobierno de La Rioja y la localidad no debemos escatimar esfuerzos para tener siempre suelo disponible en una ciudad industrial como Arnedo. Ojalá en los próximos meses se anuncie esta ampliación porque nos interesa que vengan cuantas más empresas, a ser posible que diversifiquen sectores», comentaba recientemente la alcaldesa arnedana, Rosa Herce. Antes, desde el verano de 2023, lanzó la misma demanda su predecesor en la Alcaldía, Javier García.

A esa petición se unía a modo de sugerencia el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en el acto inaugural de las instalaciones de Rioja Nature Pharma el 16 de mayo. Escudriñando el paisaje de La Maja, dejaba caer a las autoridades la necesidad de ofrecer todo el suelo industrial posible.

«Cuando se colmate»

En una de sus últimas visitas a este parque industrial de promoción y gestión del Gobierno de La Rioja, este periódico preguntó a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, sobre esta petición municipal. «Como siempre ha sido nuestro compromiso, una vez que lleguemos al 75 u 80% de la colmatación será el momento de comenzar con el desarrollo de la ampliación –expuso León–. El desarrollo de un polígono no se hace de un año para otro: conlleva estudios de proyecto, de viabilidad, de expropiaciones de terrenos... Eso sí, nuestro objetivo e intención es poder desarrollarla y llevarla a cabo, siempre y cuando se colmate».

Sobre ese fin de llenar La Maja, a León no le cabía «ninguna duda» de que se logrará, dado que «tenemos expedientes de solicitud de compra». Eso sí, precavida, sin adelantar ninguna de esas opciones. «Hay interés de empresas locales que están por crecer como de otras comunidades o países que quieren implementarse en La Maja», adelantó en aquella visita.

Para incentivar las compras y «fomentar la colmatación», la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja (Ader) abría en septiembre seis meses con normas de comercialización que ofrecen descuentos a compras superiores a 15.000 metros cuadrados, bajando de 35 a 24,50 euros el metro cuadrado, aumentándose si la compra supera los 40.000. Restaban por vender 160.000 metros.