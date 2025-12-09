La alcaldesa de Arnedo remite el debate sobre las fiestas a su comisión El PP reitera su petición de crear una comisión especial con agentes económicos y sociales para estudiar cómo mantener a los vecinos

E. Pascual Arnedo Martes, 9 de diciembre 2025, 08:15

Las fiestas patronales en honor a San Cosme y San Damián de Arnedo ya era un recuerdo para los arnedanos para el 20 de noviembre. Pero en esa fecha tuvo lugar el primer pleno ordinario de la Corporación desde su celebración, sesión con derecho a ruegos y preguntas para la oposición y que el portavoz del grupo municipal popular, Jesús Rubio, aprovechó para preguntar al de gobierno por la valoración de las fiestas mayores 2025. Y para reiterar una vez más su propuesta de crear una comisión de fiestas con agentes económicos y sociales para abordar el eterno debate que se genera esos días en las calles sobre cómo evitar que tantos arnedanos los aprovechen para marchar de vacaciones y par atraer a más visitantes. Apuntando que sólo recibieron felicitaciones por el gran ambiente que se vivió, la alcaldesa Rosa Herce remitió a Rubio a llevar ese debate a una comisión informativa que ya existe en el organigrama del Ayuntamiento, la de Festejos.

Tras las de 2023, el grupo popular propuso crear esa comisión especial de fiestas, que contaría con agentes económicos y sociales para «generar más atracción con un revulsivo para que más gente se queda y más venga». Tras ese primer rechazo, Jesús Rubio recordó que el anterior alcalde, Javier García, se mostró abierto a abrir un debate sobre las fiestas patronales si el Partido Popular lo compartía. «¿Está dispuesta a iniciar un debate para abordar algo que pide la ciudadanía? -expuso el portavoz popular a Rosa Herce tras sus primeras fiestas como alcaldesa-. No son ajenos a ello; si escuchan a la ciudadanía, las fiestas necesitan un revulsivo, un análisis en profundidad».

«Parece que es lo único que le preocupa, por lo único que pregunta en plenos», reprochó la regidora al portavoz popular. Y apuntando a su ruego, señaló que «tienen una comisión de fiestas para plantear estas cuestiones y para hablar de todo, no hace falta crear una especial para ello».

Sobre el balance que realiza de esa semana especial, Herce afirmó que «la gente lo ha pasado como hace años gracias a que ha habido música para todas las edades y mucha diversión en las calles». «Todo han sido felicitaciones. Alguno que se fue esos días de vacaciones se ha arrepentido. Y nos ha llegado un chascarrillo: a ver si mandamos a la concejal Sandra Rodríguez a solucionar las de Logroño, que fueron nefastas», ironizó.

