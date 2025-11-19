LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ernesto Pascual

El 25N sensibilizará en Arnedo sobre la prostitución y la trata

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:04

La celebración del 25N, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pondrá en la ciudad su mirada en la prostitución y la trata. Será desde una obra de teatro para estudiantes, la lectura de manifiesto y otras acciones promovidas por el Ayuntamiento de Arnedo junto a la Asociación de Comerciantes y la Red Vecinal contra la Violencia de Género.

A las 12.00 del mediodía del 25 de noviembre, estudiantes mayores de 16 años asistirán en el Cervantes a la obra 'Segaremos articas con los tacones', que prepararán antes en el aula y dialogarán después sobre el machismo, el feminismo y la prostitución. Esa tarde, a las 19.30, será la lectura del manifiesto en La Baronesa. Y el comercio repartirá información durante la jornada, ofreciéndose como contacto para las víctimas.

