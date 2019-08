El Aqualar enfrenta al equipo de Gobierno de Lardero y la oposición Vallejo llamó la atención a Calvo y pidió «respeto y educación» después de que el socialista llamara «mentiroso» al alcalde DIEGO MARÍN A. Jueves, 1 agosto 2019, 09:10

Con catorce puntos en el orden del día, nueve de ellos mociones de la oposición, fue el complejo deportivo Aqualar el que más controversia suscitó en el pleno municipal celebrado ayer en el Ayuntamiento de Lardero. UP presentó una propuesta reclamando que se devuelva parte del abono «ya que no se puede usar una de las piscinas» y considerando que resulta «injusto». Por otra parte, el PSOE propuso «un nuevo enfoque» a las instalaciones, puesto que «están totalmente desaprovechadas». En este sentido, el portavoz socialista, Jaime Calvo, pidió «crear vestuarios y duchas para personas con movilidad reducida» y controlar mejor la instalación ya que, consideró, «actualmente el servicio es muy deficitario».

El equipo de Gobierno, compuesto por PP y Cs, coincidió en agradecer las ideas, pero votó en contra de las mociones. La primera, por estar ya contemplado. Y en cuanto a la moción socialista, el alcalde popular, Manuel Vallejo, argumentó que «hay cosas que consideramos inviables, porque ya hay baños y duchas adaptadas». El debate se enconó con la propuesta del PSOE sobre abrir el complejo deportivo todo el año y ampliar el aparcamiento, algo que Manuel Vallejo desestimó.

EL PLENO uAqualar una de las piscinas permanece en obras y UP reclamó la revolución de los abonos y el PSOE la mejora de las instalaciones, algo que el equipo de Gobierno votó en contra al contemplarlo con anterioridad. Asuntos Alcaldía contratación de la redacción del plan del barrio de las bodegas y la obra de pintura en los colegios Gallarza y Villa Patro.

Antes de proceder a votar el alcalde, como presidente del pleno, no permitió la réplica de Jaime Calvo, a quien llamó la atención al hablar sin tener el turno de palabra y por el tono utilizado. Calvo, entonces, espetó: «Aquí hay vecinos que se están enterando de que el alcalde está mintiendo». A lo que Vallejó respondió: «Pido respeto y educación. No voy a tolerar que se me llame mentiroso cuando no lo soy ni lo seré». La tensión fue alta y sorprendente, sobre todo por nacer de un tema que, en principio, no parecía polémico.

Antes el pleno había aprobado por unanimidad el convenio del Ayuntamiento con el Gobierno de La Rioja y asuntos de alcaldía como la contratación de la redacción del plan del barrio de las Bodegas y la obra de pintura de aulas en los colegios González Gallarza y Villa Patro. Por otra parte, también se aprobó la resolución sobre las alegaciones en la obra de urbanización de la calle El Sarmiento y la cuenta general del 2018.